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大陸 大陸焦點 特派現場

上海防疫從蛤蠣燉蛋到童子雞　民眾玩諧音哏自嘲：滬式鴛鴦鍋登場

▲上海民眾用鴛鴦鍋自嘲階段性防疫措施。（圖／翻攝微博）

▲上海以黃浦江為界採取階段式封城。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海市宣布自今（28）日清晨5時起，以黃浦江為界，江岸東面區域住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出，直至4月1日為止，再由江岸西面區域進行同樣的封閉式管理。消息一出，不少市民在微博上貼出半封城的P圖，將以黃浦江為界的封控措施比喻為「鴛鴦鍋」式防疫。

▲上海民眾用鴛鴦鍋自嘲階段性防疫措施。（圖／翻攝微博）

▲網友暗將上海防疫措施比喻為麻辣鍋。（圖／翻攝微博）

不少網友將這輪上海的疫情防控措施取諧音哏，包括蛤蠣燉蛋（隔離等待）、全家桶（大規模核酸檢測）、童子雞（捅自己，新冠抗原自我篩查）等，大開上海防疫側玩笑；對於進入新一階段的分區封控，民眾也用地圖的方式呈現鴛鴦鍋的形狀，用餐廳上菜來比喻階段防控措施，自娛娛人。

▲▼上海,疫情,封城,浦東,浦西,超市。（圖／CFP）

▲上海浦東地區一間超市在封控政策執行前擠滿買菜人潮。（圖／CFP）

消息發出後，不少居住在浦東一帶的上海民眾趕在封控執行前，就近前往超市或雜貨店囤貨，不少店家出現大排長龍的情況，內部擺放的蔬菜水果及糧食飲水皆被搶購一空；也有關係到市場金融運行的從業人員收拾行李連夜趕回公司執行封控措施，確保公司業務不受影響。

上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡也強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」

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