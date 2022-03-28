「半封城」影響全球經濟？上海官方：國際客貨運正常運行！

記者蔡紹堅／綜合報導

上海28日起實施「半封城」，將分兩批次實施封閉式管理，期間所有人員足不出戶，企業「封閉生產」或居家辦公。對於各界擔憂全球經濟可能受影響，上海疫情防控領導小組醫療救治組組長鄔驚雷強調，雖然有嚴格的封控，但上海的機場、鐵路及國際客貨運都將維持正常運行。

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）



上海疫情防控領導小組物資保障組組長顧軍在28日的記者會上表示，已經向各區下發了關於確保生活物資保供企業正常運營的通知，在落實疫情防控各項措施的前提下，採取各種措施，做到「三個正常」，包含「讓保供企業正常經營」、「讓保供車輛正常通行」以及「讓保供人員正常上崗」。

顧軍提到，也必須讓生活物資「買得到、拿得到」，目前除了電商平台，上海主要實體商業企業也都開闢了線上訂購管道，所以在封控區域，還是引導線上訂購，通過集採集配集送，將生活物資送到小區門口，實現無接觸配送。

顧軍還說，市民朋友可以安心、放心，上海主副食品貨源充足、供貨渠道暢通，相關部門做了充分準備，採取了多項保供穩價措施，各區將組織力量把必要的生活物資配送到小區。

另外，對於各界擔憂全球經濟可能受影響，上海疫情防控領導小組醫療救治組組長鄔驚雷強調，雖然有嚴格的封控，第一批也好、第二批也好，但上海的機場、鐵路及國際客貨運都將維持正常運行。