本土飆83例「7成有感冒症狀」　專家1原因揭不是隱形傳播鏈

記者黃翊婷／綜合報導

台灣昨日（27日）一口氣新增83例本土病例，毒理學家招名威在臉書PO文中提到，對於這波疫情，他不認為有隱形傳播鏈，因為病毒傳播速度很快，傳播鏈還不至於成形，而進一步觀察染疫的狀況，會發現超過七成的人有出現感冒症狀，「所以只要擴大匡列採檢，幾乎都會被篩出來，這不用太擔心。」

▲本土疫情全台多點爆發，讓不少民眾相當擔憂。（資料照／記者林悅翻攝）

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中央流行疫情指揮中心27日公布新增83例本土病例，基隆、台北、新北、桃園、新竹與台東等地均有大量足跡。指揮官陳時中表示，目前國內共有9條不明傳播鏈，包含新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東家庭群聚，而他最擔心的是基隆警察、大潭電廠和台東家庭群聚這3案，其他都是舊的。

毒理學家招名威27日在臉書PO文中提到，3天前就提醒過大家不能掉以輕心，這波疫情來勢洶洶，大家最放鬆的時候就是病毒大反撲的時候，一不小心很容易會一發不可收拾。

至於一口氣暴增83例確診一事，招名威認為，應該不是隱形傳播鏈，因為病毒傳播速度很快，傳播鏈還不至於成形，只是現階段尚未找出感染源，但經過觀察，染疫者中有超過七成會出現感冒症狀，「所以只要擴大匡列採檢，幾乎都會被篩出來，這不用太擔心。」

招名威提醒，比較令人意外的是突破性感染機率很高，就算打了3劑疫苗也有可能染疫，只是都以輕症為主，「我只能說，疫苗對抗Omicron BA2病毒還是有效，建議大家除了口罩戴好之外，疫苗還是要儘快打上。」如果是無法施打疫苗的族群，出門也要戴好口罩，回家要注意清消，家人們盡可能都要接種完整疫苗，以避免間接感染。