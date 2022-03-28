本土多點爆發！陳時中最擔心這3案　今年99％輕症或無症狀

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土病例27日暴增83例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，目前共有9條不明傳播鏈，其中他最擔心的是基隆市警局小吃店、桃園大潭電廠移工宿舍群聚和台東家庭群聚這3案。另外，根據指揮中心統計，從今年1月1日至3月24日為止，共有932例本土病例，中重度以上比例為0.32％，也就是說，有99％的個案都是輕症或無症狀。

▲指揮中心公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供，下同）

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指揮中心25日公布一份本土病例分析表，統計時間為今年1月1日至3月24日，累計共932人確診，其中30歲至40歲族群染疫比例最高，為23.6％；另外，這932人中有3人達到中重度以上，中重度以上個案比例為0.32％，也就是說，99％的確診個案都是輕症或無症狀。

陳時中表示，目前國內共有9條不明傳播鏈，包含新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東家庭群聚，他最擔心的是基隆警察、大潭電廠和台東家庭群聚這3案，其他都是舊的。

▲陳時中呼籲民眾趕快去打疫苗，以防染疫後引發重症。

桃園大潭電廠群聚案主要發生在新竹的移工宿舍。陳時中表示，起初是公司裡有人出現感冒症狀，內部針對50名員工進行快篩，結果有44人陽性，因此連夜緊急安排宿舍區進行PCR採檢，共計採檢68人，其中有50人為陽性，包含47名泰國籍員工和3名本國籍員工；接著擴大匡列採檢後增加2人確診，是非住宿員工和同住女友，所以目前累計有52人確診。

而在基隆警察相關群聚案中，累計已有27人染疫，其中8人是警察、8人是小吃店工作人員、7人是小吃店顧客，還有4人是染疫顧客的家人。

台東家庭群聚案27日新增4人確診，但在指揮中心下午2時的記者會之後，台東縣長饒慶鈴下午3時30分召開記者會說明，表示再新增2人確診，同為家庭群聚感染，目前累計已有6人染疫，初步疫調感染者足跡較為單純，提醒民眾若有足跡重疊，務必提高警覺。

▼台東確診者足跡。 （圖／台東縣長饒慶鈴臉書）