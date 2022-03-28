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二信高中3確診！3千師生採檢陰性才能走　1原因先放人

記者黃翊婷／綜合報導

基隆繼警局爆出8例確診後，昨日（27日）二信高中也有3名學生染疫，全校3350名師生緊急被召回學校進行PCR採檢，原定篩檢結果為陰性才能回家，但因為檢驗量能不足，無法在當天得知檢驗結果，最終基隆市政府在晚間同意讓師生離開，全校停班不停課10天，直到4月6日才能返校。

▲基隆二信高中學生BNT疫苗今開打 全校體育課改室內靜態課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲二信高中有3名學生確診。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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基隆自24日爆發本土病例之後，確診人數逐日增加，包含警察8人、小吃店員工8人、小吃店客人7人、確診者家人4人（其中有3人是二信高中學生），累計共27人染疫。

基隆市長林右昌提到，27日凌晨接獲衛生局通報，市刑大大隊長、副大以及一名同仁確診，大約1個小時之後，又接獲二信高中檢驗出一名學生確診，同日上午8時25分衛生局再度傳來二信高中檢驗結果，又有一名學生確診，是一起搭同班交通車的學生（非同班同學），於是他在防疫視訊會議上做出2個重大決定，一是，警局上到局長，下至司機、工友，全員採檢，並在27日上午完成；二是，二信高中所有師生在27日全校召回進行採檢，全校停班不停課10天。

然而，二信高中全校師生有3350人，27日下午返校篩檢，原本基隆市政府要求採檢結果為陰性才能離校，但由於當日的採檢數量多達3194人，檢驗量能不足，無法在當日得知檢驗結果，最終決定先行「放人」，讓師生們在晚間陸續離開，並在家中進行自我健康管理，等待檢驗報告出爐。

▲基隆新增18+1確診！林右昌籲有疑慮民眾踴躍篩檢 阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌呼籲有疑慮的民眾踴躍進行篩檢，阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，27日合計共要篩檢4500人，下午2時30分有8組醫療人員進入學校執行篩檢工作，直到晚間7時二信高中最後一批學生離校，很感謝二信高中全體師生的配合，雖然只有短短幾個小時的時間處理，但大致順利，「要抱歉的是因為事出緊急，讓很多家長在祥豐街與立德路大排長龍等著接孩子。請家長們多多見諒，這不得不的措施，是為了將風險降到最低，為了學校跟孩子的安全與健康，請大家多包涵！」

#市長居隔日誌...

林右昌UChange 發佈於 2022年3月27日 星期日

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