快訊／大潭電廠群聚延燒！東勢國小1童確診　停課10天

▲桃園平鎮東勢國小停課10天。（圖／翻攝自東勢國小網站）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園觀音大潭電廠擴建工程52名移工和本國籍員工確診，桃園市政府27日擴大匡列採檢130人，接著晚間又傳出4人染疫，包含一對父女，女童就讀的平鎮東勢國小連夜宣布全校將近400名師生停課10天，28日一早再返校採檢。

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桃園市政府衛生局27日表示，該局接獲疾病管制署北區管制中心通報，桃園市觀音區大潭電廠中的擴建工程案，26日移工出現感冒症狀，有56名移工快篩，其中44名陽性、12名陰性，由新竹縣政府安排宿舍員工採檢，後續有50名陽性確診，擴大採檢增加2位，共計52位陽性個案。

衛生局27日立即進廠疫情調查，進行職場環境評估疫調，釐清確認影響範圍，並安排鄰近週邊工作區域職場相關員工全面採檢，以即早找出可能的病例，避免社區疫情擴散風險。

衛生局說明，這次的確診病例宿舍位在新竹縣新豐鄉宿舍，員工平時上下班皆搭乘專車，由新竹至觀音電廠工作，為避免疫情傳播風險，衛生局將所有相關可能接觸的人員都擴大匡列採檢，後續會再持續嚴密監測疫情發展及採檢情形。

大潭電廠群聚案持續延燒，27日再傳4人確診，桃園平鎮東勢國小連夜發布停課通知，表示學校有1名學生27日經通報確診，後續將依教育局指示，全校所有班別停課10天，教職員工除經通報需進行隔離外，均正常上班，老師可依照原訂課表，改以線上同步或自主學習等方式進行教學。

衛生局提醒，民眾如曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，皆可利用中壢區中正公園及桃園區中路公園開設2處採檢站進行採檢。