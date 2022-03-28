本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，27日新增83例本土確診。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，本周以來可說是多點開花，病毒多還在定序中，目前比較要擔心的可能是基隆社區感染，3天就到27例。

林氏璧在臉書說，這83例本土包括桃園市大潭電廠移工群聚52例、基隆員警群聚19例、台東卑南家庭群聚4例、樹林科技廠群聚2例、新北三重個案4例和高雄化工廠群聚2例，以上6條線都是在3/25開始確診，除了高雄化工廠定序出是不同於之前高雄港的BA.2，其他都還待定序。

林氏璧表示，台灣有多次處理移工宿舍相關經驗，樹林科技廠和桃園市大潭電廠工地因足跡可能相對單純，其實可能算好處理的；目前比較要擔心的可能是基隆的社區感染，3天就到27例，包括8名場域工作人員、8名員警、7名顧客、4名接觸者親屬或同學，基隆市員警共1115位，都會全面進行採檢。

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▼指揮中心指揮官陳時中宣布，27日新增83例本土確診。（圖／指揮中心提供）



林氏璧指出，是否是因為3/7開始，境外入境縮減為10天隔離帶入的感染？當然是有此可能，但目前還沒有直接證據，就等待定序還有後續疫調結果出爐，才比較容易釐清是否是新的境外移入進來的，還是原本就在台灣現存的傳染鏈。

林氏璧表示，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳老師說，這一波大多是輕症為主，且相當比例的確診者已經打過疫苗，且第二劑、第三劑接種者即使確診，症狀方面也都是輕症與無症狀為主，因此還是希望大家早點打疫苗，萬一接觸到確診者、帶病毒者，對自己都是很好的保障。

林氏璧寫道，Omicron本土案例累積近千例，其中僅有3例中重度以上個案、1人死亡，那位死亡的Omicron可能還不是直接死因，但其中60歲以上僅占120例，如果累積更多人數且是沒打疫苗的長者的話，相信重症和死亡還是會出現的。

林氏璧提醒，目前連第一劑都沒打的75歲以上長者還有23%，前一波Omicron疫情只讓這數字從26%降至23%，「希望台灣不要變下一個香港的話，我們要努力把這數字降低。」