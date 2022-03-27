今本土＋83！前台大醫：我毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

▲本土疫情多縣市連環爆。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（27）日飆83例本土確診，包括基隆警察相關、桃園大潭電廠、高雄及樹林工廠、台東某家庭群聚。多縣市爆發疫情，看得國人心慌慌，但前台大感染科醫師林氏璧卻說，開放境外後本土增加「我毫不意外」，並直言不想看台灣成為香港，請身邊23%連一劑都沒打的75歲以上長者快去打疫苗。

眼見台灣今日增加83例本土，林氏璧在粉專PO文問「你會意外嗎？我毫不意外！」並說前陣子接近清零才讓他感到意外。他表示，3月以來大方向是解封，入境檢疫天數縮減至10天，因此社區會出現案例是意料中的事，「重點一直是是否能即時匡列控制，讓案例可以壓在承受範圍內。」

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▲林氏璧呼籲23%連第一劑都沒打的長者快去接種。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

在今日疫情記者會中，有媒體提問「有專家擔心台灣會步入香港後塵，會這麼悲觀看待嗎？」陳時中笑了笑回應，「我想我們絕對不想」。林氏璧則直言，「不想成為香港，就請身邊那23%連一劑都沒打的75歲以上老人家快打疫苗防重症吧。講到口水都流乾了啦。」

林氏璧說，今天本土增加83例，而境外移入近期都維持在百例左右，「相信移入的狀況已經一陣子了」，至於這次的多點開花，是否能平安通過考驗，則有待繼續觀察下去。