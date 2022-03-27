快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

記者徐政璿／台北報導

新北市今（27日）新增7名居家隔離陽性個案，衛生局下午也公布確診者公共場所足跡，包含711、爭鮮、麥當勞、好市多、池上飯包、健身房等眾多地點，也曾搭乘台鐵和捷運中和新蘆線。

▲新北市0327公共場所足跡。（圖／新北市衛生局提供，下同）

中央流行疫情指揮中心公布，今新增203例COVID-19，分別為83例本土病例及境外移入120例，本土創今年新高；另外無新增死亡案例。

今新增83例創下去年6月27日88例以來的最新紀錄，10個月來新高。確診案例橫跨高雄、新竹、桃園、新北、基隆、台東，其中桃園大潭電廠工廠爆發移工群聚。

83名本土個案中，最大宗為新竹-桃園大潭電廠相關，共52人確診，派駐桃園大潭電廠員工都住在新竹新豐的員工宿舍，每日搭車往返桃園其中50人是同宿舍，2人為非同宿舍的員工，以及非同宿舍者的員工與女友。5位台籍、47位為泰籍移工，感染源還未確定。

另外19名為基隆小吃店衍生的警察局相關群聚擴大，再增6名警察，5名小吃店相關從業人員，4名顧客，2名顧客的家屬及2名家屬的同校接觸者確診。基隆警局小吃店相關群聚累積27人確診。

台東也爆確診個案，今增加4人為台東卑南家庭群聚。指標個案兒子案22849白天會去照顧姨婆，以及其舅公。感染源目前檢驗結果看起來，可能是姨婆或是舅公，因為都無症狀但Ct值都很高。

2人為新北市樹林科技廠「全球傳動」群聚相關，一名外籍移工的越南女友案22702，這名越南女性，以及她所照顧一名老太太，也就是照顧對象都確診。

另外4名為昨天公佈的新北個案22701相關，今天增加4人分別是她的先生、準備登山的登山團團員，另外2個是先生公司的同事。