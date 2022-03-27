快訊／新北3條傳播鏈今爆「7例陽性」　Ct值最低14.84

▲新北0327疫情。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市今（27日）新增7名本土居家隔離陽性個案，一共分3個部分，其中1例與基隆確診案相關、2例與樹林科技廠相關、4例與三重確診案相關。

新北市衛生局疫調說明如下：

【樹林科技廠相關案】2人

案22702：女性，30多歲，已接種2劑疫苗，越南籍，從事家庭看護工作，為樹林科技廠確診案22564的友人，3/25匡列為接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性，Ct值25.2，收治專責病房隔離治療，居住地土城區。

案22840：女，80多歲，已接種3劑疫苗，為案22702照護對象，匡列為接觸者，採檢PCR陽性，Ct值18.69，收治專責病房隔離治療，居住地土城區。



兩名個案初步疫調匡列3人、居家隔離3人，均已安排採檢，持續疫調中。

【基隆確診案相關】1人

案22736：男，70多歲，未接種過疫苗，3/25接獲基隆市衛生局通知匡列為確診者接觸者，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值16，收治專責病房治療。居住地瑞芳區。個案初步疫調匡列1人、居家隔離1人，已安排採檢，持續疫調中。

【三重確診案22701相關案】4人

案227013/25確診，以下4人皆匡列為接觸者居家隔離，經採檢PCR皆為陽性。

案22741：男性，30多歲，已接種2劑疫苗，為案22701的丈夫，從事電話行銷工作，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值17.6，居住地三重區。

案22742：男性，30多歲，已接種劑疫苗，為案22701的友人，從事投資業，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值15.4，居住地汐止區。

案22838：男，30多歲，為案22701與案22741電話行銷公司同事，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值23.63，居住地三重區。

案22839：男，30多歲，為案22701與案22741電話行銷公司同事，匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值14.84，居住地三重區。

四例個案初步疫調匡列15人、居家隔離15人，均已安排採檢，持續疫調中。