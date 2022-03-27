今增83例又炸裂！網見「1巧合」有點抖：跟去年5月一樣

▲下週就是清明連假，想必會有不少人會出遊或返鄉。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增83例本土個案，另新增120例境外，而這也是近期來首見一天確診病例破200例。消息曝光後，引發熱烈討論，不少網友都想到清明連假就要來了，現況不禁讓人擔憂。

本土疫情多點連環爆，目前待釐清的傳播鏈也增加至9條，包含「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」

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本土個案暴增83例的消息曝光後，引起網友熱議，「共存了啦」、「快去預約第三劑」、「爆炸」、「再喊清零根本不切實際」、「又爆啦」、「再度炸裂一次」、「不要大驚小怪」、「輕症拜託不要恐慌好嗎」。

值得一提的是，去年疫情爆發的時間點在5月中，時間軸如下：

►5月15日180例→雙北宣布三級警戒

►5月16日207例

►5月17日333例

►5月18日240例

►5月19日267例→全台進入三級警戒

▲本土個案在連假前暴增，讓部分網友感到擔憂 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

去年不論是母親節還是端午節，許多人都因為疫情相當猶豫是否要返鄉？今年春節，同樣也是本土個案狂增，讓不少北漂族掙扎是否要回家過節。湊巧的是，下週適逢清明連假，因此就有網友不禁直喊，「掃墓連假、母親節，然後跟去年5月一樣」、「每次都在連假前升溫，也太巧」。

還有些網友留言表示，「清明連假又要到了」、「接下來要清明連假了捏」、「清明連假前抓出來也好，不然一波連假過去實在難以想像擴散程度」；不過，也有人絲毫不擔心，「清明連假照玩啦，怕屁怕」、「清明連假當然用力玩起來」、「清明連假身邊的人都要出去瘋狂黑皮」。