一口氣暴增83例「還要共存嗎？」　1族群拒絕：一開放會完蛋

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情多點開花！國內今（27日）新增83例本土個案，另新增120例境外，近期首見單日確診病例破200例。對此，就有網友以其他國家近期疫情狂爆後，一發不可收拾為例，直言「疫情今天果然升溫了，喊放寬的真能接受？」貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論。

本土疫情連環爆，近日包括嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚等，而今日又爆出桃園大潭電廠52名移工群聚，其中包含泰國籍和台灣籍。而基隆警察相關群聚也一口氣增加19例，其中6例是警察、5例是小吃店從業人員，還有4例是顧客和顧客家屬。

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▲指揮中心3/27公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

對於本土疫情一口氣爆增83例，有網友就以「疫情今天果然升溫了，喊放寬的真能接受」為題發文表示，對於目前的疫情狀況，其實早就有跡象了，從隔離14天改10天後就有些不明案例，從上週10幾例到昨天已經20例，照這樣下去可能每日確診破萬都有可能。

該網友以韓國為例，「20％人口感染，0.14％死亡率，相當於買3－4張2000元刮刮樂然後中100萬」，也就是台灣可能會為了共存付出6000條人命的代價，「一直喊放寬的人真的能接受嗎？」

▲本土疫情爆炸，不少網友認為國內仍有許多孩童未打疫苗，不該再放寬。（圖／達志影像／美聯社，下圖同）

貼文曝光後，引起網友直喊不敢放寬防疫，指出國內許多幼童仍未接種，紛紛回應「得病後的後遺症誰來負責任啦」、「小孩都沒打疫苗，來試試看一起共存」、「開放了肯定先死一波人，看香港跟韓國就知道了」、「很多小孩都沒有打疫苗，一開放會完蛋」、「台灣新生兒出生率世界低，而且死亡率在你眼裡只是數字，在父母眼裡都是一個活生生的人」、「家長們會炸鍋」。

不過，也有許多網友認為共存是趨勢，不該繼續鎖國，「都打三劑疫苗了，還要繼續封城，那到底打疫苗的意義是啥？」、「趕快完全解封好不好？戴口罩戴兩年了，煩不煩啊」、「解封跟國際接軌把大家的生活顧好比較實在」、「根本連住院都不用，趨勢就是輕症或無症狀」、「清零仔恐慌牌打這麼久了，現在再打效果已疲乏 人家不買單了啦」。