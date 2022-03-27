路人這樣戴口罩！專家驚：不安全　有「疫情快結束」想法很危險

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，26日新增21例本土確診。對此，毒物科專家招名威表示，國人出現「疫情已經差不多要結束了」的想法，路上更常看到口罩拉至下巴、不遮鼻子的，甚至直接不戴口罩的，這樣的觀念其實不安全。

「9局下半特別刺激。」招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，21例確診比周五更多，著實讓大家有些擔心，前一些時間疫情趨緩，看似9局下半快要結束的時刻，更要注意維持一定的防疫水準，以避免疫情再度爆發的可能。

招名威指出，其實24日新增的本土案例突然爆15人，介於10歲~80歲，這看似和平常偶爾傳出確診沒有太大的差異，但這15人都是突破性感染；雖說民眾普遍都知道，打完疫苗並不代表無敵，還是有可能染疫、重症、死亡。

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▼戴口罩露出鼻子是錯誤的。（示意圖／記者陳俊宏攝）

招名威提醒，若沒有做好防疫、疫情在台灣擴散，不僅讓無法打疫苗、還沒打疫苗的親友等風險較高的族群，置身於危險當中，也可能加重醫療負擔，特別是嬰幼兒族群至今還無法施打疫苗。

招名威表示，台灣疫情趨緩，在與病毒共存之際，許多活動也陸續開放，餐廳、影廳、百貨公司的防疫規範也適度鬆綁，但這是為了在生活和防疫之間取得平衡，不代表疫情已經結束，也不代表不須再繼續防疫。



▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



招名威提到，他理解國人因疫情控制得宜，對於防疫相當有信心，再加上防疫也已防到疲勞，病毒又有日漸流感化的趨勢，確實讓不少人鬆懈，甚至出現「疫情已經差不多要結束了」的想法，路上也更常看到口罩拉至下巴、不遮鼻子的、甚至直接不戴口罩的，這樣的觀念其實不安全。

「雖然確實現在疫情已看似進入尾聲，有這樣想法就很危險！」招名威強調，誰知道病毒會不會像香港、南韓那般突然一個不小心就大爆發呢？疫情還沒有結束，接下來會如何發展也還得繼續觀察，就像在一開始沒人想得到病毒會不斷變種，疫情會就這樣燒好幾年一樣，所以在真正結束前，沒有人有鬆懈的本錢。