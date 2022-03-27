AZ「最美好副作用」曝　台大仁醫：太神了！原來真的

▲有孕媽咪說，「打完AZ當週期懷孕+1，排卵提早整整一週，意外變成四寶媽。」（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中分享AZ疫苗的副作用，「太神了！他聽過打疫苗，月經有人會亂，還沒聽過可以助孕的。」對此，許多孕媽咪紛紛提到自身經歷，讓施直呼「原來還真的」。有網友認為，這是「最美好的副作用」。

施景中近日在臉書說，他去查房，「剛生完的孕婦跟我說，她結婚很久了，一直無法順利受孕，也接受過一些不孕症的治療，但一樣沒有消息。一直到去年接受了AZ疫苗注射，奇妙的事發生，那個週期就自然懷孕成功了。」

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▼許多女性分享打完AZ疫苗結果懷孕。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

「太神了！」施景中表示，他聽過打疫苗月經有人會亂，還沒聽過可以助孕的；不過，該孕婦認為，也可能是她的善念發願，她發願持齋2年。他指出，雖然該孕婦懷孕過程也不是那麼平順，總之越來越好，現在可以欣喜抱著她倆愛的結晶了。

對此，許多女性紛紛留言，「AZ當週期懷孕+1」、「打AZ，3週後懷孕+1....（備孕試了4~5年都失敗...）」、「不孕10多年，前兩個孩子都試管N次才成功，AZ當週期自然懷孕，真的是沒想過會變成三寶媽」、「打完AZ當週期懷孕+1，排卵提早整整一週，意外變成四寶媽」、「我也是打完AZ下個週期懷孕的，明天就要32週了，都跟別人說AZ會助孕。」這也讓施景中回「原來還真的」。

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

