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本土+21　他喊減少「這種群聚」：防疫鬆懈了

記者陳俊宏／綜合報導

疫情升溫，26日新增21例本土確診。對此，精神科醫師沈政男表示，大家必須把防疫手段再催緊一點，因為現在已經有些鬆懈，避免不必要的、必須脫下口罩的群聚，什麼叫不必要？跟生產力無關的群聚，「這幾天新增上升，真的必須小心面對！」

沈政男在臉書說，新增21例基因定序還沒出來，但他猜測基隆、新北這兩天的群聚事件，應該是桃機疫情的衍生物，因為地理分布跟幾個禮拜前兩位數那時差不多；而且，如果是因為10天檢疫造成更多病毒滲漏，何以桃園沒有新增？

沈政男提醒，若果如此，就意味大家必須把防疫手段再催緊一點，因為現在已經有些鬆懈了！要怎麼催緊？官方已經不會再加嚴了，就要靠大家避免不必要的、必須脫下口罩的群聚，什麼叫不必要？跟生產力無關的群聚。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男指出，有人說，只要每日新增控制在百例或幾例以下，就可以持續解封！問題是你很難讓疫情從個位數上升到百例，然後就此壓在百例，在那邊載浮載沉，因為新增百例的傳染力道會讓疫調量能緊繃，而疫調如果不能做得確實，疫情絕對會繼續演變，不會停在原地。

沈政男認為，簡單講，不是把病毒壓得死死的，就是被病毒淹沒！而這就是必須追求清零的理由所在，追求清零，未必一直零確診，但放任一些案例存在而不繼續壓制，那麼很可能就會給病毒反撲的機會。

沈政男寫道，由此觀之，這幾天新增上升，真的必須小心面對！你看，基隆小吃店出事了，請問什麼是小吃店？是夜市那種小吃嗎？基隆必須加緊匡列，絕對不能讓這些小吃店接觸者在外頭趴趴走。

▼26日新增21例本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心發言人莊人祥3/26公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

沈政男說，新北又出現不明感染源案例，已是接連兩天出現，而且是工作或陪病篩檢才發現，這代表背後可能還有一些案例沒有曝光；雖然如此，趕緊進行閃電匡列，還是可以控制疫情，佐證就是嘉義喜宴群聚已經沒有新增了。

沈政男提到，顯然，一個小型群聚事件以台灣目前的疫調速度，大概3、5天就能圍堵，而這就是3個月來能夠壓制Omicron到接近清零的最大法寶，「要解封，不管放寬入境檢疫天數，或者社區防疫繼續鬆綁，我講過很多次，就是要靠閃電疫調，匡列千人也不手軟。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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