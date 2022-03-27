陸再增5550例本土個案　上海連2天「單日新增破2000」

▲上海疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron疫情仍在大陸蔓延，26日本土新增數再度突破5000大關，達到5550例，分別是1217例確診和4333例無症狀感染。值得注意的是，上海繼25日感染數激增突破2000例後，26日再度新增2677例個案。

據大陸國家衛健委今（27）早通報，26日新增確診1254例，本土佔1217例，分別是吉林1071例，其中長春市633例、吉林市434例、四平市4例；上海47例，其中閔行區15例、嘉定區9例、寶山區6例、徐匯區5例、靜安區3例、浦東新區3例、長寧區2例、楊浦區2例、普陀區1例、虹口區1例；遼寧28例；天津16例；河南14例；河北10例；黑龍江8例；山東5例；湖南4例；安徽2例；江西2例；廣東2例；甘肅2例；北京1例；江蘇1例；浙江1例；福建1例；雲南1例；陝西1例。

確診個案中，含124例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林103例、天津6例、河北6例、遼寧4例、上海2例、江西1例、山東1例、甘肅1例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

無症狀患者方面，26日新增4448例，本土佔4333例，分別是上海2631例、吉林1007例、福建264例、河北142例、遼寧82例、山東64例、天津30例、江蘇16例、安徽16例、甘肅14例、雲南12例、江西11例、廣西11例、河南10例、廣東8例、陝西5例、浙江4例、黑龍江3例、內蒙古2例、重慶1例。

▲上海防疫組稱不會採取「一刀切」政策，不會封城。（圖／路透社）

據大陸國家衛健委備註，上海經過核酸複查後，減少1例確診，因此26日新增感染數為2677例。對於上海疫情爆發為何不與其他省市一樣進行「封城」，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」