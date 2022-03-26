快訊／大陸官方晚間證實：東航航班132人已全部罹難

▲中國東方航空班機在廣西失事墜毀現場。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

根據《新華社》報導，經過6天全力搜救，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部26日晚上確認，東方航空公司MU5735航班上人員已全部遇難。

▲東航MU5735飛行事故國家應急處置指揮部晚上舉行新聞發布會，123名乘客和9名機組人員已證實全部遇難。（圖／央視）



今天下午5時，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部先舉行第六場記者會，廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西說明，自治區民政廳殯葬服務人員已到場協助開展工作，民政部門對接收的遇難者遺骸、物品均已妥善保管。

連日來，公安機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，展開現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身份，其中乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續進行。

理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

到了晚間，東航MU5735飛行事故國家應急處置指揮部再度舉行新聞發布會，民航局副局長胡振江說明最新情況，「3·21東航MU5735航班機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難。」發布會現場，全體起立為機上罹難人員默哀。