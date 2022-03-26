　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保時捷車主下車不熄火　目送愛車被偷走…警10hrs找回鈑金都凹了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名保時捷車主貪圖方便未熄火下車買東西，一名男子竟直接將車偷走，車主發現攔阻不及，剛好看到對向車道有警車，趕緊上前請求協助，警方載著車主追逐仍被脫逃，後續在土城找到被竊休旅車，因擦撞2貨車，車身傷痕累累，警鎖定涉案男子，翌日將他逮捕，但他矢口否認，訊後仍依竊盜罪函送偵辦。

▲▼黃男偷走價值近300萬保時捷休旅車，陳姓車主發現攔阻不及，衝到對向車道報警，警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃男偷開走價值近300萬保時捷休旅車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，陳姓男子開著近300萬元的保時捷休旅車，25日晚間7時許，到板橋區板林路與溪崑二街112巷買東西，但他貪圖方便，車子未熄火就下車；此時，25歲黃姓男子看到，竟直接跳上車將車開走，陳男發現後衝上前攔阻不及。

▼陳姓車主發現攔阻不及 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男偷走價值近300萬保時捷休旅車，陳姓車主發現攔阻不及，衝到對向車道報警，警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在苦無對策時，陳男看到對向車道一部警車正在停等紅綠燈，趕緊跑上前請求警方協助，警方立即迴轉讓他上車追逐，但仍被黃男脫逃；黃男偷開走車後，因緊張先在土城區青雲路撞上路旁貨車，又在學府路撞到行駛小貨車，最後棄車逃逸。

▼陳姓車主衝到對向車道請警方協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男偷走價值近300萬保時捷休旅車，陳姓車主發現攔阻不及，衝到對向車道報警，警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方根據監視器，循線在土城區找到失竊的保時捷休旅車，車身擦撞的傷痕累累，後視鏡也撞壞，陳姓車主看到慘狀都崩潰；警方一夜未眠調閱棄車處監視器，鎖定黃男，不到10小時，在板橋區滿平街家人經營的小吃攤將他逮捕，即便監視器拍下犯行，他仍矢口否認，訊後依竊盜罪函送新北地檢署偵辦。

▼警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男偷走價值近300萬保時捷休旅車，陳姓車主發現攔阻不及，衝到對向車道報警，警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
展榮拋震撼彈宣布結婚後　親自回應曝原因
東航空難遲遲未公布「132名失聯者名單」　原因曝光
邱澤「單身變已婚」依舊當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光
2確診者出入「這間超商」　新北急發540封簡訊
1000戶預售屋「只裝儲熱式熱水器」　過來人戰翻
快訊／簽唱會工作人員確診！　偉晉發聲道歉了
東航空難現場「無生命跡象」　已確認120人身分
吳慷仁甜牽女友「見習婚禮」　羞笑放閃畫面曝光
基隆長照、醫療機構　即日起至4／1停止探病
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄食品公司「過期米賣兒童之家」！廚師崩潰離職：上百人在吃

快訊／婦人登八仙山摔斷腿　搜救人員大雨中救援

保時捷車主下車不熄火　目送愛車被偷走…警10hrs找回鈑金都凹了

台東卑南機車自撞電線桿　零件噴飛...騎士頭部重傷送醫不治

找到了！台南鹽水溪橋半夜冒白煙引恐慌　無聊男子燒電線被捕

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

《華燈初上》亨利翻版！女女戀變調　她IG限動怒轟5字慘了

「好想跟妳色色」男誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

待業男沒錢買菸偷愛心捐款箱　還沒跑出巷口秒被警緝捕

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

高雄食品公司「過期米賣兒童之家」！廚師崩潰離職：上百人在吃

快訊／婦人登八仙山摔斷腿　搜救人員大雨中救援

保時捷車主下車不熄火　目送愛車被偷走…警10hrs找回鈑金都凹了

台東卑南機車自撞電線桿　零件噴飛...騎士頭部重傷送醫不治

找到了！台南鹽水溪橋半夜冒白煙引恐慌　無聊男子燒電線被捕

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

《華燈初上》亨利翻版！女女戀變調　她IG限動怒轟5字慘了

「好想跟妳色色」男誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

待業男沒錢買菸偷愛心捐款箱　還沒跑出巷口秒被警緝捕

展榮拋震撼彈宣布結婚後　親自回應曝原因：今年跟大家拼了！　

凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

美銀示警：大宗商品價格漲幅　可能出現107年以來新高紀錄

逛超商美食選擇障礙發作！老饕狂推「高CP值神物」：大勝餐廳

東航廣西空難遲遲未公布「132名失聯者名單」　原因曝光

劉基鴻轟3分砲！味全龍6比4剋獅　迎接4連勝

滿意泰迪首場實戰　助總：搭配福來喜不差

一言不合就砸奶昔！吵架占上風不等於贏　「溝通標靶」8招達到共識

新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管籲避塞車時段

宛宛兒剪「日系妹妹頭」超逆齡！　撞臉《華燈》百合網狂讚：好美

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

墜樓真相曝！被罵「死原住民」打同學　怕遭處分輕生

捲聯結輪下　腳踏車女騎士慘死

女學生遭拖暗巷性侵！嫌：像我前女友

不滿房客遲繳房租！　女房東出惡招嚇死寵物狗

國道逼車10多公里！還丟礦泉水瓶　恐怖男判刑4月

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

外送員遭酒駕撞噴8m　手腕粉碎性骨折

新莊棒球打擊場濺血！前任揮刀「怒砍現任男」

老師遭恐龍家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應了

酒駕男撞死買菜婦被收押　家屬悲戚：酒駕零容忍呢

更多熱門

相關新聞

婦登八仙山摔斷腿　搜救人員冒雨救

婦登八仙山摔斷腿　搜救人員冒雨救

一名62歲婦人今天和友人前往八仙山登山在步道4.8公里處摔倒，腳步無法行動疑似骨折，立即打電話向警方求援，搜救人員獲報後冒著大雨前往救援，在傍晚5時許接觸到傷者，檢視傷勢後用揹負方式慢慢背下山中。

台南鹽水溪橋凌晨冒白煙警查燒電線犯嫌

台南鹽水溪橋凌晨冒白煙警查燒電線犯嫌

沒錢買菸竟偷捐款箱　才出巷口被警方查緝到案

沒錢買菸竟偷捐款箱　才出巷口被警方查緝到案

高市確診者足跡曝　曾至東港海鮮炭烤店聚餐

高市確診者足跡曝　曾至東港海鮮炭烤店聚餐

快訊／新北+11！「7行政區」都有人確診　擴大匡列132人

快訊／新北+11！「7行政區」都有人確診　擴大匡列132人

關鍵字：

板橋保時捷休旅車竊盜影音

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份　網暴動：先恭喜再說

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

不是停電！麥當勞、小7今晚關燈1小時

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面