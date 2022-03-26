保時捷車主下車不熄火　目送愛車被偷走…警10hrs找回鈑金都凹了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名保時捷車主貪圖方便未熄火下車買東西，一名男子竟直接將車偷走，車主發現攔阻不及，剛好看到對向車道有警車，趕緊上前請求協助，警方載著車主追逐仍被脫逃，後續在土城找到被竊休旅車，因擦撞2貨車，車身傷痕累累，警鎖定涉案男子，翌日將他逮捕，但他矢口否認，訊後仍依竊盜罪函送偵辦。

▲黃男偷開走價值近300萬保時捷休旅車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，陳姓男子開著近300萬元的保時捷休旅車，25日晚間7時許，到板橋區板林路與溪崑二街112巷買東西，但他貪圖方便，車子未熄火就下車；此時，25歲黃姓男子看到，竟直接跳上車將車開走，陳男發現後衝上前攔阻不及。

▼陳姓車主發現攔阻不及 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在苦無對策時，陳男看到對向車道一部警車正在停等紅綠燈，趕緊跑上前請求警方協助，警方立即迴轉讓他上車追逐，但仍被黃男脫逃；黃男偷開走車後，因緊張先在土城區青雲路撞上路旁貨車，又在學府路撞到行駛小貨車，最後棄車逃逸。

▼陳姓車主衝到對向車道請警方協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方根據監視器，循線在土城區找到失竊的保時捷休旅車，車身擦撞的傷痕累累，後視鏡也撞壞，陳姓車主看到慘狀都崩潰；警方一夜未眠調閱棄車處監視器，鎖定黃男，不到10小時，在板橋區滿平街家人經營的小吃攤將他逮捕，即便監視器拍下犯行，他仍矢口否認，訊後依竊盜罪函送新北地檢署偵辦。

▼警方載他追趕遭竊車輛，仍被逃脫 。（圖／記者陳以昇翻攝）