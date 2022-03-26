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停電事故頻傳　謝金河：台電該民營化「否則缺電永遠不會解決」

▲▼謝金河出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇。（圖／記者呂晏慈攝）

▲謝金河出席台灣制憲基金會舉辦的論壇活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

303全台大停電後，從南到北停電的狀況依舊不斷發生。財信傳媒董事長謝金河26日說，台灣應該要有大國思維，盤點未來幾年的「弱項」，例如面對台電動不動就停電、一隻老鼠就跳電的問題，應該推動台電民營化，讓民間介入，能源轉型的力道將會逐漸顯現，否則台灣缺電的問題永遠不會解決。

台灣制憲基金會今天舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，邀請交通部前部長林佳龍致詞，首場講座「台灣未來10年的經濟展望與評估」由謝金河擔任主講人，中華經濟研究院副執行長李淳出席與談。

謝金河今天在會中表示，未來10年台灣發展有3個重點，分別是「小國體制要有大國思維」、「每次在危機的時候可以考驗台灣的韌性」、「台商回流」，過去台灣跟中國走得很近時，經濟從來沒有好過，反而在近年兩岸關係不好的時候，台灣經濟就開始扶搖直上，以前台灣都把自己「做得很小」，但實際上，台灣是世界第20大經濟體、世界第15大出口國、第16大股票市值大國，與被視為大國的澳洲人口只差100萬，因此，未來應該要有大國思維。

謝金河表示，俄烏戰爭讓很多人說「台灣是下一個烏克蘭」，但是，台灣與烏克蘭有很多不同，未來應該思考如何將經濟力轉換為國力，展現更強的戰鬥力；他舉例，近年破千台商回台投資，總金額超過1.67兆台幣，創造至少20萬個就業機會，應該盤點未來幾年台灣的「弱項」，例如土地是否能容納這麼多製造業、電力負荷到底夠不夠。

謝金河直言，現在台電動不動就停電，應該思考未來非核家園、能源轉型，離岸風電及太陽能是否能供應非核家園後的需求？並呼籲應該推動台電民營化，「如果台電沒有解構，未來董事長只能用代的，動不動就換人」，讓民間介入，能源轉型的力道將會逐漸顯現，而若是不面對，台灣的缺電問題永遠不會解決。

此外，謝金河說，他對於凍漲油價、電價的說法很不以為然，台電一年虧5000億、中油虧1兆，仍然是虧人民的錢，也因為「凍漲」這個問題，台電沒有更大力量去做擴張、更新設備，導致常常發生一隻老鼠就跳電了。他警告，如果還拘泥在傳統思維，台灣未來的發展是非常不利。

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