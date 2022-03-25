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台南3月停電逾8次逼勞工局出手　台電作業場工安爛透挨罰11萬

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自3月3日全台無預警大停電以來，台南市3月份陸續停電8次，近日再次發生部分區域停電事件，造成民生重大影響，引發民怨沸騰，為督促台電公司穩定供電，並預防突發事故影響工安，勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心共同合作，25日再度勞檢台電工作場域職安。

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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勞工局局長王鑫基帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，檢視結果發現共有11處缺失，2處停工（高度2公尺以上施工架未設置護欄、高度1.5公尺以上施工架未設置安全上下設備），裁處共11萬元（操作堆高機未有安全帶裁處3萬；高度2公尺以上施工架未設置護欄、高度1.5公尺以上施工架未設置安全上下設備裁處8萬），皆立即與台電人員說明，要求台電盡速依法改善，以預防職業災害的發生。

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，3月23日下午南區因忠孝配電變電所電力熔絲座設備不良，造成4550用戶停電將近兩小時，24日上午安平區因地下電纜故障，導致饋線跳脫，造成近1930用戶停電，這兩天的停電事故頻傳，讓不少在地人忍不住抱怨，停電似乎已成日常。

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為避免再次發生類似事件而影響工作者安全及電力穩定供應，黃偉哲市長痛定思痛，特別責成勞工局局長王鑫基再次前往台電仁德電纜線路新建工程及台南區營業處配電中心進行檢視。

▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基，帶領台南市職安健康處檢查員及南區職安中心人員，針對台電在台南市永康及仁德區域內之作業場所進行檢視，發現共有11處缺失，2處停工、裁罰11萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基進一步表示，台電近期經常發生無預警停電事故，已然造成民怨，市府感同身受，且避免停電及後續復電作業引發災害，導致事業單位之財產損失及勞工傷亡，呼籲應加強各項安全應變措施，並以工作人員的安全為先；另外對於工廠各項機械設備於突然停電後，可能有受損情形，事業單位於復電作業前，應確實實施自動檢查，確認其是否處於安全狀態，以避免發生職業災害。並在此提醒，運轉中之機械設備遇突然停電，可能發生火災、爆炸等災害；另勞工於搶修過程中，如有不慎，易發生感電災害，期藉由這次的點檢，督促台電公司提供台南市穩定電力，並提升緊急搶修的作業安全管理，強化全體重視職安，保障職場工作者操作安全，進而拓寬到全民的安全文化。台南市職安健康處表示，市府關心每位勞工的安全與健康，如有問題請洽06-2150806。

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