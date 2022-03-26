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逛超商美食選擇障礙發作！老饕狂推「高CP值神物」：大勝餐廳

▲▼ 超商,鮮食,微波食品, 。（圖／本報資料照）

▲超商微波食品 。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣超商密集度高，提供各式各樣的便民服務，就連微波食品也超受歡迎。一名網友近日到超商買晚餐時，意外發現架上的義大利麵多達10幾款，與他印象中只有肉醬跟奶油培根義大利麵的記憶相差不少，直呼「超商是不是已經變義大利麵館了？」引發討論。

一名網友在PTT以「超商484已經變義大利麵館了？」為題表示，他近日難得到711買食物，結果就發現架上的義大利麵多達10幾款，除了常見的「紅青白」3醬口味以外，甚至還有明太子、海鮮墨魚等，驚呼「超商的義大利麵什麼時候變那麼多款了？我還停留在以前只有肉醬跟奶油培根義大利麵的時代欸，怎麼不知不覺越出越多。」

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▲有網友發現，超商的義大利麵已多達10幾種。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友發現，超商的義大利麵已多達10幾種。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，馬上引發不少關注，不少網友紛紛留言「7-11某些義大利麵，真的比外面好吃」、「比一些賣兩百的店還好吃」、「尤其價格和換菜色速度大勝餐廳」、「外面的cp值快被小7追過了」、「少數微波食品比外面現煮好吃的」、「超商光麵是Ｑ的就屌打一堆店」、「近年麵條有進步，真的好吃，以前軟趴趴」。

不少網友也推薦，「推明太子」、「香腸義大利麵，極品」、「明太子真的神」，其中，最多人狂推青醬蛤蜊和帕馬森肉醬，「青醬蛤蜊好吃」、「帕馬森肉醬，永遠滴神」、「帕瑪森肉醬讚，可惜後來不吃牛都沒吃了」、「只吃帕瑪森肉醬」、「唯一支持青醬蛤蜊」、「帕瑪森肉醬便宜好吃，生義大利麵系列也好吃」。

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