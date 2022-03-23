「假投資真詐騙」被坑500萬　警方+銀行合力救回他畢生積蓄

▲新莊分局3個月攔阻上千萬元詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

詐騙集團恣意橫行，新北市新莊警分局統計，自1月迄今金融機構行員主動通報攔阻防詐成功有16件、超商店員通報有5件，再加上破獲攔阻案件，總計攔阻防詐金額高達1024萬8000元，成功守護民眾的辛苦錢。警方再次呼籲，「猜猜我是誰」、「假投資詐欺」、「購物詐欺」等都是常見犯罪手法，透過電話、網路及社群軟體取得被害人的信任後騙取財物得逞。

▼新莊林溫柔分局長到銀行、超商感謝協助 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新莊分局表示，轄內鍾姓婦人日前接到詐欺集團電話，以「猜猜我是誰」誆稱是陳姓老朋友，因生活困難急需現金救助，鍾婦不察急趕往銀行匯款5萬7000元，因神情過於緊張，銀行林姓女行員發現狀況有異，立即警方報案，中港派出所員警到場安撫鍾姓婦人情緒，並詢問匯款目的後揭發這場騙局。

另一件是，67歲陳姓被害人遭詐欺集團以假投資詐騙500萬元，家人發現後向警方報案，新莊分局立即確認匯款帳戶並通知銀行攔阻，隨即前往蘆洲區一家銀行查緝，詐欺集團車手已臨櫃提領現金500萬正欲離開時遭警方當場查獲送辦。

新莊警分局長林温柔特地前往元大銀行、中國信託銀行、新莊區農會、OK超商等金融機構及超商，對於通報的行員與店員表達感謝之意並致贈宣導品，也希望藉由聯防機制共同防止詐騙案件發生。