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今天快衝買！超商周末限定連3天「拿鐵買1送1」

▲▼全家咖啡。（圖／全家提供）

▲全家連3天指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族快衝買！全家周末限定「咖啡優惠」又來了，即日起至27日連3天祭出「Let’s Café特濃拿鐵買1送1」，冷熱不限，數量有限、送完為止；另，OK mart今（25）日也有限時1天「指定咖啡買2送2」，通通要把握機會喝。

全家即日起至3月27日祭出限時3天「Let’s Café特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯Let’s Café特濃拿鐵就送「特濃拿鐵兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在3月28日至4月1日期間換完。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart今日限時1天有美式、拿鐵買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

另，OK mart也有限時咖啡優惠，今（25）日凡至全門市即可享「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠；OK mart去年底才把「莊園拿鐵」升級，特意將「巴西莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆」改為「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，還加進瓜地馬拉、哥倫比亞、印度等產區咖啡豆結合牛奶，打造豐富口感，就是要讓消費者用銅板價就能喝到高品質咖啡。

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