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買化妝棉苦等2週　店員：算快了！網一致曝「蝦皮店到店下單守則」

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO傻眼，等了一個禮拜還沒到貨！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會趁網購電商狂灑免運券之際，一次下標想買的商品，不過有網友抱怨，以往使用超商取貨，很快就可取貨，結果首次使用蝦皮店到店，等了一個星期都還沒來，甚至有苦主網購化妝棉等了兩星期，店員回應「算快了！」對此，一票吃過悶虧的網友建議，「不重要、不急，想省運費的才選這個（取貨管道）」。

一名女網友在PTT表示，平時會在購物平台買貓咪罐頭，都是選擇超商取貨，但最近嘗試用蝦皮店到店的免運券，結果體驗狀況讓她大失所望。

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原PO接著抱怨，買家出貨後，遲遲等了一個禮拜還沒到貨，「是本來就這樣嗎？有沒有店到店的卦？」

文章貼出後，一票網友搖頭回應「超慢，物流體系根本還不行」、「我之前買爆米花，隔天傍晚就送達了，但是我買HDMI線，花了8天才送達」、「我上次買化妝棉，等2週，店員還跟我說算快了」、「幾乎都一個星期，太扯了」、「不一定，時快時慢，要快就選超商」。

對此，有過來人建議，不急著取貨的商品比較適用蝦皮店到店取貨，「就真的還慢滿多的，只適合買不急的東西」、「不重要、不急，想省運費的才選這個（取貨管道）」。

▼有苦主2周才收到，店員回應「算快了！」（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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