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連續36小時特種搜救複訓　南消建立中型搜救隊搜救能力分級檢測

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，提升特搜人員城市搜救能力，24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，訓練課程包含特搜人員動員集結報到、行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療等訓練項目，以熟悉各項專業救災技能。

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參加訓練人員除本局特搜分隊、北區、中區特搜編組人員外，並結合義消特搜中隊、與消防局簽訂合作備忘錄之外部專家團隊（含結構技師、土木技師、醫師、護理師等），培養彼此間團隊合作默契。

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次複訓模擬發生地震災害，消防局接獲地震災害救援任務，動員大橋特搜分隊、北區、中區特搜編組成員、土木技師工會、結構技師工會、安南醫院符凌斌醫師及醫療團隊、奇美醫院潘師典醫師、義消特搜中隊成員等，以手機簡訊發送出勤任務、報到地點、時間等訊息，特搜成員收到後立即回報，並備妥個人及團體救援裝備於規定時間內前往指定地點報到，依序完成各項動員集結程序：報到、個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查及整備、行前簡報等程序，於最短的時間完成各項整備工作並出勤，並紮營模擬連續36小時搶救作業。

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，特種搜救隊複訓應視同真正作戰，唯有平時不斷加強訓練，才能確保每次出勤任務的最大效率，熟悉各種災害狀況變化，為提升特搜人員出勤安全，加強倒塌建築物結構穩固，消防局於111年2月再次與台南市大型醫院之災難醫療救援隊（成大、奇美、安南醫院）、土木、結構技師公會、綜合營造業同業公會台南辦事處及營造工程協進會進行簽署合作備忘錄，於災害發生時隨同消防局特種搜救隊至現場支援，救援能量涵蓋全台南，承擔拯救大台南市民生命安全之責任。

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，特種搜救編組包括管理、搜索、救援、後勤及醫療五大分組，內容包括特種搜救人員訓練、偵測裝備及搜救犬…等，且要有自給自足連續7天24小時的能力，執行倒塌或失效的重型鋼筋建築破壞、切割，消防局目標訂2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證，並將與中央內政部消防署特種搜救隊共同執行國際人道救援任務，並持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。

▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日至27日辦理「2022年上半年特種搜救隊專業複訓」，期許2022年底前取得「中型城市搜救隊」認證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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