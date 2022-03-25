　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

工廠火警頻傳　南消二大隊加強工廠防火管理及企業義消招募

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於今年國內重大工廠火警頻傳及台南市日前發生山上區宏遠紡織工廠大火、麻豆聯倉貨運倉庫火警，25日上午南消二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。

訓練由麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞擔任授課講師，課程內容中介紹工廠危險因子診斷，及員工自衛消防編組啟動、台南市企業義消招募專案宣導。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，場所防火管理人平時應落實日常火源檢查及強化自衛消防編組演練，以提高火災初期滅火、通報、避難引導等緊急應變作為，尤其場所滅火設備更應要求所屬員工熟練其操作要領，另場所應分析檢視亦發生災害的危害因子及早改善，降低災害發生性，藉此次宣導活動提醒業者應重視防災觀念，以保障場所及員工生命財產安全。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示:有意加入義消人員，消防局會編排相關災害預防、災害搶救等專業技能針對新進義消人員進行防災教育訓練，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市的警義消比是全國最高的，原因是因為很多市民朋友對投入義消，對自己有一份責任感，對家人有一份責任感，對這個社區、這個城市都有一份責任感，而強化企業招募義消則是配合警消一起來努力守護家園。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎
不滿九頭身議員戴手銬腳鐐爬跪靈堂　5綠委赴法務部抗議
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
快訊／承德路連環追撞！　警車也遭殃
快訊／全家發票中獎名單出爐！　7間分店有獎
《玩很大》班底再擴編！　3生力軍名單曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

雲林14歲少年負氣離家　警3小時後找到正在田裡耕種的他

台南高階主管論壇　職災預防找對策健康促進保平安

接地氣拼勝選　林依婷由雙親陪同完成初選登記

高中生清潔消毒長者輔具　勞動參與歡慶另類青年節　

清明節連假不塞車　潮警3圖卡讓用路人一目瞭然

世界最大口罩在台灣　放大50倍...華新醫材獲金氏世界紀錄認證

工廠火警頻傳　南消二大隊加強工廠防火管理及企業義消招募

驚悚影像曝！2妹騎車遭賓士車高速撞飛　空翻墜地雙雙送醫

吳鳳科大57周年校慶　千萬超跑秀+專業賽車飄移神技

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

雲林14歲少年負氣離家　警3小時後找到正在田裡耕種的他

台南高階主管論壇　職災預防找對策健康促進保平安

接地氣拼勝選　林依婷由雙親陪同完成初選登記

高中生清潔消毒長者輔具　勞動參與歡慶另類青年節　

清明節連假不塞車　潮警3圖卡讓用路人一目瞭然

世界最大口罩在台灣　放大50倍...華新醫材獲金氏世界紀錄認證

工廠火警頻傳　南消二大隊加強工廠防火管理及企業義消招募

驚悚影像曝！2妹騎車遭賓士車高速撞飛　空翻墜地雙雙送醫

吳鳳科大57周年校慶　千萬超跑秀+專業賽車飄移神技

鄭文燦防疫滿意度六都墊底　凌濤：市民關心入境管控改善進度

蔡其昌慫恿詹子賢問總統吃什麼　講台前玩心大開擺POSE

有山有河是賣點！　房仲稱龜山這區段「隱形冠軍」

Selina被「一碗香菜」打動！　帶鮮肉男友見阿中：他全場姨母笑

百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

徐立信處理陳情案惹怨　校長開會時稱「不要投徐X信議員」

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票名單出爐

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

玉山獼猴媽媽悲抱兒屍　玉管處籲開車減速

台中市議員甩嬰兒肥　狂瘦15公斤登記初選拼連任

2妹騎車遭賓士車撞　空翻墜地送醫

國內研發NFT創作工具　首創客製化智能合約

泰安2起落石砸車　2人受傷送醫

彭文正律師張靜涉按摩偷拍　遭檢方起訴

清明連假疏解掃墓車潮　桃警實施交通維護

台中機車追撞巡邏車車尾　人車倒地騎士送醫

娃娃機變相經營戳戳樂警查送辦

鑰匙插機車不見了！　警在想不到地方尋獲

世界最大口罩　華新醫材口罩獲金氏世界紀錄認證

垃圾車,南消,二大隊,消防,宣導

林依婷由雙親陪同完成初選登記

更多熱門

相關新聞

垃圾車,南消,二大隊,消防,宣導

垃圾車,南消,二大隊,消防,宣導

清明連假將近，24日台南市消防局第二大隊麻豆分隊，別出心裁發揮創意點綴布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導，生動活潑的氣氛，讓民眾眼睛為之一亮，加深印象也讓消防宣導更貼近民眾。

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

政府別讓農地違章工廠一延再延

政府別讓農地違章工廠一延再延

南消七大隊辦友愛街旅館自衛消防編組演練

南消七大隊辦友愛街旅館自衛消防編組演練

新北未登工廠納管送件達4200件

新北未登工廠納管送件達4200件

關鍵字：

工廠火警南消二大隊防火管理企業義消招募

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／萊爾富開出千萬發票！

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面