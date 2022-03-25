工廠火警頻傳　南消二大隊加強工廠防火管理及企業義消招募

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於今年國內重大工廠火警頻傳及台南市日前發生山上區宏遠紡織工廠大火、麻豆聯倉貨運倉庫火警，25日上午南消二大隊麻豆分隊，在麻豆區東和紡織工廠，舉行「東和紡織」防火管理教育訓練及企業義消招募專案宣導。

訓練由麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞擔任授課講師，課程內容中介紹工廠危險因子診斷，及員工自衛消防編組啟動、台南市企業義消招募專案宣導。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，場所防火管理人平時應落實日常火源檢查及強化自衛消防編組演練，以提高火災初期滅火、通報、避難引導等緊急應變作為，尤其場所滅火設備更應要求所屬員工熟練其操作要領，另場所應分析檢視亦發生災害的危害因子及早改善，降低災害發生性，藉此次宣導活動提醒業者應重視防災觀念，以保障場所及員工生命財產安全。

消防局長李明峯表示:有意加入義消人員，消防局會編排相關災害預防、災害搶救等專業技能針對新進義消人員進行防災教育訓練，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量。

市長黃偉哲表示，台南市的警義消比是全國最高的，原因是因為很多市民朋友對投入義消，對自己有一份責任感，對家人有一份責任感，對這個社區、這個城市都有一份責任感，而強化企業招募義消則是配合警消一起來努力守護家園。