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就是要您掃墓不燒墓！　結合垃圾車南消二大隊挨家挨戶消防宣導

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假將近，24日台南市消防局第二大隊麻豆分隊，別出心裁發揮創意點綴布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導，生動活潑的氣氛，讓民眾眼睛為之一亮，加深印象也讓消防宣導更貼近民眾。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了使消防安全的觀念深植於民眾心中，選擇麻豆區垃圾車清運人潮聚集時段，於市區街道，由消防局第二大隊丁春能大隊長、麻豆區公所柳世雄區長、麻豆清潔隊、麻豆消防分隊廖鼎鈞分隊長、麻豆義消分隊郭宏政分隊長及麻豆婦宣分隊林美錦分隊長率所屬人員，搭配宣導車跟隨垃圾車行駛挨家挨戶利用廣播及電視牆進行防火宣導，民眾倒垃圾還可吸收各項便民知識，拉近公部門與民眾的距離，凸顯走動式政令宣導的成效。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能大隊長指出，透過宣導車跟隨垃圾車行駛，挨家挨戶利用廣播及電視牆進行政令宣導，最能將政令普及、傳遞家家戶戶一種方式，可被廣為運用實施。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能大隊長提醒鄉親朋友，掃墓祭祖請配合防火「四不二記得」政策，四不：1、不亂燒雜草；2、不燃放爆竹；3、冥紙不飛揚；4、菸蒂不亂丟。二記得：1、記得滅餘燼；2、記得把垃圾帶走。傳達「紙錢集中焚燒」等概念，讓清明防火常識深植民心，提高民眾防火警覺。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能大隊長表示，這次的活動目的，希望民眾為自己的家園多一層保護，在這個慎終追遠的日子，能夠人人平安過佳節，留給祖先好風水，第二大隊特別錄製清明節宣導影片及廣播語音，將於清明節前夕推動於所屬各消防分隊進行防火宣導。

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊，布置「別讓龍龍生氣氣」宣導車，利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條結合廣播、電視牆播放影片進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，清明連假是民眾掃墓祭祖的時節，民眾常因不慎引發公墓火警，根據臺南市政府消防局統計，去年與前年同期的火災發生統計數據顯示，去年連續假日4月2日至4月4日墓地火災發生共計15件，比前年同期62件大幅降低。

市長黃偉哲表示:在嚴峻的疫情及水情下，透過宣導、清運與熱點分析，來有效防範並減少火災發生的機率，清明連續假日期間，更能展現臺南市府團隊合作成功守護「市民安全」的決心，也感謝消防弟兄於連續假期期間堅守崗位與付出。

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