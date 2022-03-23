強化飯店業者防火管理　南消七大隊辦友愛街旅館自衛消防編組演練

▲台南市消防局第七大隊於23日至轄內U.I.J.友愛街旅館，辦理旅館自衛消防編組驗證示範演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假將至，為加強轄內公眾使用場所防火管理制度，台南市消防局第七大隊於23日至轄內U.I.J.友愛街旅館，辦理旅館自衛消防編組驗證示範演練，模擬夜間時段7樓客房內冰箱燃燒造成7樓濃煙和火焰竄出，由旅館業者啟動自衛消防編組機制，確認受信總機火警位置，展開通報、初期滅火、避難引導的應變作為。

此次演練目的是讓旅館業者及房務人員，能夠熟悉災害的應變技巧，即時疏散住客或引導至相對安全區域避難，避免災害擴大造成嚴重的生命財產損失。

本次演練的友愛街旅館為樓高9樓，地下2層建築物，地下室為停車場用途，1、2樓為公共區域及辦公室，3、4樓為青年旅館，共計120床，5-9樓為一般旅館，共計86間客房，藉由驗證演練讓業者瞭解到災害發生時可能會遇到的問題，進行應變並即時轉報消防隊讓傷害降至最低。

消防局第七大隊長黃輝林表示，火災發生第一時間場所本身的自救應變非常重要，場所推行防火管理制度，即「自己的財產，自己保護」，為災害發生時的第一道防線，同時依「自衛消防編組應變能力驗證要點」規定：2022年度開始應驗證場所為複合用途高層建築物、大型場所及旅館，考量臺南市區觀光人口及因應國際疫情，優先以旅館為驗證對象，這次的示範驗證演練除了提供旅館業者正確的自衛消防編組應變觀念外，也考驗業者如何利用消防設備及防火區劃來引導起火層7樓及疏散非起火層8樓、9樓的旅客，並與119指揮中心、轄區消防分隊及大隊進行火災現場狀況交接及確認旅館疏散情形。

消防局長李明峯始終秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在此也呼籲各場所應定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提消防防護計畫至當地消防機關備查。