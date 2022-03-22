甜心林穎孟涉詐數10萬遭搜辦公室　移送連喊2句「我沒有！」

記者劉昌松／台北報導



台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌從2018年到2020年間，用人頭助理向議會詐領公費補助約數10萬元，台北地檢署22日指揮調查局新北市調處，兵分6路搜索林穎孟的議會辦公室等處，晚間林穎孟和郭姓人頭等人，被移送北檢等候檢察官複訊，全案朝《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌方向偵辦。

▲林穎孟涉用人頭詐領議會助理費，被調查局幹員移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

林穎孟進入北檢時，媒體追問「會不會委屈？」「為什麼要詐領人頭補助費？」林穎孟連說了2句「我沒有」，她的辦公室下午透過書面聲明指出，雖調查過程屬不公開，但並無任何有關助理費問題或其他不法情事；她也提到，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既毫無意義也誤導社會大眾，而檢調結果定會還本人清白。



有「甜心議員」之稱的林穎孟，在2020年3月間遭爆料，是「假面甜心」、「慣老闆」，不但對助理苛刻，還要求女性請生理假要附憑證，並找男友葉曜彰掛名辦公室執行長當人頭助理，又挪用助理的勞健保補助款，林穎孟認為爆料的5名前助理涉嫌妨害名譽而提告，但2022年初，檢察官認為助理們的質疑都有所依據，處分全案不起訴。



其中葉曜彰被指為人頭助理部分，檢察官查出葉男「任職期間」的確不在台灣，檢調單位另案偵辦蒐證後，懷疑林穎孟從2018年到2020年間，以郭姓等人頭詐領公費助理費，22日展開搜索，並依《貪汙治罪條例》約談林、郭等3人，至於葉男因人在美國尚未到案。