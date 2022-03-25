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社會 社會焦點 保障人權

GPS跟監討債！4煞新北追到宜蘭　被害人妻子面前揮刀狂砍

▲▼賴男等人新北尾隨至礁溪五峰旗入口附近停車處（下圖），將藍男砍傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼賴男等人新北尾隨至礁溪五峰旗入口附近停車處（下圖），將藍男砍傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

賴、陳等男子人，因與藍姓男子財務糾紛，賴等人在新北，將GPS偷裝在藍姓男子車底要追債，2021/8/16賴等人發現藍姓男子人車在礁溪五峰旗風景區，賴、陳、吳等4人趕到埋伏，見藍男現身車旁，上前當藍妻面前將藍男砍得渾身是血，宜蘭地院依妨害秩序罪，判主嫌賴男8個月、共犯吳男7個月、駕車陳男4個月。

▲▼賴男等人新北尾隨至礁溪五峰旗入口附近停車處（下圖），將藍男砍傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，21歲賴男、29歲陳男與26歲藍男有財務糾紛，賴、陳兩人找吳姓友人，2021年7月間噴辣椒水並毆打藍男，因仍討不到債，賴、陳兩人於同年8/10日在藍男車底偷裝GPS要追人討債。

8/16中午，賴、陳、吳及另名友人共4人，從新北尾隨到礁溪五峰旗風景區要堵藍男，見藍男與妻子遊玩後要取車離去時，賴等3人持刀及棍棒砍傷藍男，藍男右大腿、右小腿、頭皮、背部等處遭砍傷，駕車陳男則在現場助勢。

判決書指出，賴男等人，在五峰旗風景區停車場之公共場所，無視周圍可能有其他遊客在場，公然持開山刀、球棒，對藍男實施強暴或在場助勢，除傷害藍男，也對公共秩序及社會安寧造成相當程度的危害，依法予以加重其刑。

不過，念及賴男等人犯後均坦認犯行，且與藍男達成和解，尚有悔意，又本案人數非多，亦無持續增加等難以控制之情，衝突時間尚屬短暫，兼衡賴男、司機陳男、吳男犯罪動機、手段、智識程度、工作及家庭生活狀況等，依聚眾施暴罪，判首謀賴男處有期徒刑8月，吳男有期徒刑7月，兩人涉妨害秘密部分，經與藍男和解，告訴撤回；司機陳男有期徒刑4月，得易科罰金；持棒毆人的陳男，另經檢察官提起公訴。

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