公關妹子經紀約爆殺機！7煞闖林森北大樓　1人左手被砍到見骨

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路一棟大樓10樓，24日晚上9時許發生鬥毆砍人事件，其中1名男子左手遭砍，警消到場緊急送往醫院救治，最後警方釐清，原來雙方因公關小姐的合約問題談判，但卻談不攏引爆衝突，事後警方也逮捕涉嫌砍人的7嫌到案。

警方調查，24日晚上9時許，27歲的周姓男子帶著6人前往林森北路一棟大樓10樓談判，席間與47歲陳姓男子相談不悅，雙方爆發肢體衝突，周男等人持棍棒、刀械砍殺，造成陳姓男子的34歲廖姓友人左手被砍至見骨，周男一夥人才一哄而散。

▲周男等人到林森北路上一棟大樓談判，沒想到爆發衝突，造成對方1人左手遭砍殺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場之後將受傷的周男送醫救治，所幸並無生命危險，隨後循線找到涉嫌砍人的周姓男子等人到案，並起獲BB槍、刀械以及棍棒等證物，訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將一干人等送辦。

▲警方事後逮捕涉嫌砍人的周姓男子等7人到案，訊後依照聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，周嫌等人與陳姓男子均分屬不同經紀公司，但因為公關小姐的合約糾紛，原本23日已經雙方已經談過一次，但是卻沒有達到共識，在24日又在相約談判時卻引爆衝突。

快訊／林森北路大樓「酒店經紀糾紛」喬不攏 1人被砍緊急送醫搶救