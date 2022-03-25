剪刀猛刺背3下不算殺人未遂　法官改依傷害罪輕判6月理由曝

▲吳姓男子不滿張姓女子欠錢不還，還揚言要對他提告，一氣之下持剪刀朝她的背猛刺3下。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名吳姓男子因不滿張姓女同事欠其1萬元債務，且屢次催討都被拒絕，竟怒持剪刀朝張女部後猛刺3下，並朝張女頭部猛毆。事後吳男被檢方依殺人未遂罪起訴，不過台中地院審理後卻認為，張婦傷勢輕微，當天在醫院縫合即出院休養，因此改依傷害罪，判吳男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，吳姓男子和張姓女子為同事關係，吳男不滿張女積欠其擔任派遣工之工資6000元，加上先前張女曾和他借款4000元，共1萬元之債務。

吳男屢次向張女催討還款，卻都被張女拒絕，一氣之下怒持剪刀和水果刀向張女催討，卻再次被張女拒絕，還被威脅要到法院提告，讓吳男瞬間理智斷線，持剪刀朝張女背後猛刺3刀，待張女倒地後，再朝她頭部猛毆，直到被其他同事發現後緊急將2人分開。

檢方偵查後認為，吳男持剪刀朝張婦的背後猛刺3刀，等張婦倒地後還繼續壓著張婦的頭部攻擊，而偵查過程中，張婦也向檢警表示，吳男對她痛毆的時候，曾怒吼「要讓她死」，因此認定吳男有殺人之犯意，依殺人未遂罪起訴吳男。

不過台中地院審理後指出，吳男與張婦2人僅為同事關係，除了彼此間的債務問題未能達成共識外，2人平日相處並沒有過嚴重衝突或有深仇大恨等情事，難認吳男有任何殺害張之動機。

再者，儘管吳男當時已備妥水果刀與剪刀各1把，但在傷害張婦的過程中，卻反而以剪刀刺傷張婦，而非傷害較高、刀鋒較利的水果刀，而張婦受傷倒地緊急送醫後，其到院意識清楚、生命徵象穩定，經診斷後背部受有6公分撕裂傷與頭部挫傷等傷害，並在醫師縫合後即出院休養，可見傷勢輕微。

法官也指出，當時吳男為62歲之成年男子，身強體壯並無殘缺，而被害的張婦為57歲，2人體力與行動能力相較，吳男相對於張婦仍有明顯優勢，如果吳男真的有至張婦於死地之意欲，且當時張婦被吳男壓制於地、背部朝上，吳男要給張婦致命一擊並非難事，卻僅造成張婦背部3處紅腫撕裂傷與頭部挫傷等傷勢，難認吳男有至張婦於死之意圖，改依傷害罪判處其有期徒刑6月，得易科罰金。