偷裝GPS定位跟蹤　為討10萬...從台北追到宜蘭五峰旗砍人

▲賴男因與藍男有金錢糾紛，偷裝GPS定位尾隨到宜蘭五峰旗砍人。（圖／記者游芳男翻攝）

記者蔡怡萍／宜蘭報導

賴姓男子因為與藍姓男子有金錢糾紛，偷偷在藍男車底盤安裝GPS定位系統，與陳姓、吳姓等3名友人一同觀察藍男行蹤後，趁對方攜帶妻小到宜蘭五峰旗風景區遊玩時，尾隨並持開山刀、球棒對藍男一陣猛砍，造成藍全身多處刀傷、鮮血直流，事後賴男被依聚眾施暴罪，加重判處有期徒刑8個月，吳男有期徒刑7月，一旁助陣的陳男4個月徒刑。

判決書指出，家住新北的賴姓男子因為與藍姓男子有10萬元的金錢糾紛，竟偷偷在藍男車底盤加裝GPS追蹤器，夥同陳姓、吳姓等3名友人，先在台北市立網球中心附近觀察藍男動向後，一路尾隨到宜蘭五峰旗風景區並埋伏在停車場，待藍男一家出現時，持開山刀、球棒等上前一陣揮砍，隨後上車逃離，藍男全身多處受傷，所幸送醫後無生命危險。

▲礁溪鄉五峰旗風景特定區為知名觀光景點。（圖翻攝礁溪旅遊網）

賴男遭逮後供稱，因為與藍有金錢上的糾紛，原本與另3名友人共開3部車，原本要出去聊天，因為觀察藍車上之GPS定位都在他家附近，才找全部人改搭他的車，循著GPS定位去找藍男，一路跟到宜蘭五峰旗，表示車上放置的開山刀、球棒都是買來防身用。

而陳姓、吳姓友人也坦承不諱，指出賴男找他們一起去找藍男處理金錢紛爭，並揚言要給點教訓，並指示儘量往手腳攻擊、不要打身體頭部。

宜蘭地院審理後認為，以賴男為首的一行人持具有危險性的物品，聚集三人以上下手實施強暴犯行，具犯意聯絡及行為分擔，在公共場所公開施暴、破壞公共秩序，無視五峰旗風景區可能有其他遊客在場，已對公共秩序及社會安寧造成相當程度之危害，但念賴男後來已與被害人達成和解，坦承犯行、尚具悔意，處有期徒刑8個月，同行施暴的吳男有期徒刑7月，而一旁助陣的陳男有期徒刑4月、可易科罰金。至於3人另外涉嫌的傷害和妨害秘密罪部分，被害人已撤回告訴。