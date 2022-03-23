打氣筒爆打孕妻1屍2命！還直播給女網友看！莽男再逃死

▲男子找妻子談判離婚，卻趁機凌虐性侵，最後虐死妻子一屍兩命。此為示意圖。（示意圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

桃園李姓男子懷疑妻子另結新歡，2020年間已離婚談判為由，誘使懷孕的妻子前來，不顧她懷有身孕竟2度性侵，之後更持打氣筒打昏孕妻，並將過程直播給國外女網友觀看，凌虐妻子22小時。最後妻子死亡、一屍二命。一審判處無期徒刑，案經上訴，高院二審23日再度將他判處無期徒刑。可上訴。

判決指出，本案發生於2020年6月間，當時45歲的李姓男子與37歲的妻子，雖然結婚十多年，但因感情不睦早已分居桃園與雲林兩地。案發當天李男早已懷疑妻子外遇，就以離婚談判為由，將住在雲林的妻子騙到桃園大園區的租屋處中。妻子在當天下午5點半左右抵達，李男先質問妻子有關外遇期間、對象及發生性行為的次數後，李男暴怒。

李男怒斥、責罵妻子，命她脫去全身衣物，並持續毆打妻子，李男還持手機全程錄影、拍照，並以網路直播。稍後，李男拿起妻子手機，以妻子的LINE帳號向外遇對象傳送「明天你準備收屍體」之文字，並喝令妻子應立即查出對方住處，否則就會沒命。妻子心生恐懼，不敢反抗。到了半夜2點到5點，李男兩度性侵妻子得逞，還命令妻子誦經2個多小時。

李男性侵得逞後，持續凌虐妻子。隔日上午10點多，李男持打氣筒底座部分重擊妻子頭部至少3次，再以打氣筒底座毆打妻子身體多處，前後歷時2小時，導致妻子頭部、身體多處受有嚴重傷害。當天下午3點半左右，妻子不堪凌虐，倒臥在廁所中。李男發現後，撥打電話叫救護車前來救援，還欺騙救護人員，說妻子自行摔倒。妻子經急救後不治，醫師這才發現她已經懷有5月身孕，結果是一屍兩命，醫師並通知家暴。李男遭捕後被收押，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院將李男判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審審理期間，李男辯稱自己罹有「解離障礙」的精神疾患，案發時已經失去辨識行為的能力，請求法院減刑。而高院委請國防醫學院三軍總醫院北投分院進行鑑定，並傳喚醫師出庭擔任鑑定人說明，最後認定李男行為時並未失去行為辨識能力，故未減刑。全案於23日宣判，高院駁回上訴，仍將李男判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

▼男子以打氣筒痛毆妻子。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

