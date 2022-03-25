18歲公民權闖關　柯建銘「期待又害怕」：朱立倫莫當修憲逃兵總司令

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

18歲公民權修憲草案將在今天立法院院會闖關，由於依照目前國會的席次結構，民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總人數尚不及4分之3門檻，國民黨團動向成為關鍵。民進黨團總召柯建銘上午受訪疾呼，「對於修憲我們充滿期待，又充滿害怕，怕破局，而期待能夠成功」，今天必須面對這個歷史時刻，國民黨不要假贊成、真杯葛，國民黨主席朱立倫也不要當「修憲逃兵的總司令」。

柯建銘今天上午受訪表示，自1947年制憲以後經歷7次修憲，2005年是最後一次，今天必須面對這個歷史時刻，「現在是歷史的最後機會，很重要的時刻」，不過國民黨自去年5月修憲委員會成立以來一路杯葛，先拋出「修憲不可以併大選」主張，今年1月6日立法院臨時會召集修憲委員會也集體缺席，形成所謂「3缺1」的修憲。

柯建銘說，修憲是這代政治人物最艱難的政治工程，因為需要立委4分之3出席及同意才成案，沒有共識的話勢必破局，國民黨最近在朝野協商再度提出動保權、環境權入憲，乃至於中央政府體制的主張，但是在整個修憲過程中他們全部不參加，「對於修憲我們充滿期待，又充滿害怕，怕破局，而期待能夠成功」。

柯建銘呼籲，國民黨不要每次談到修憲就講「我們贊成18歲，但是⋯⋯」，這代表還會把很多沒有共識的案子放進來，這樣就破局了，不要「假贊成、真杯葛」；他並點名朱立倫說，「你是一個黨的領導者，在這個憲政時刻，你的態度、意志非常重要，請朱主席不要當修憲逃兵的總司令」，這是最後的呼籲及拜託。

柯建銘並引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）名言說，對於今天修憲，民進黨「連一秒鐘遲疑的空間都沒有」，這是很清楚、非常堅定的。

至於外界質疑民進黨主張公投不綁大選，但修憲公民複決要與年底大選併同舉行，是「雙標」，柯建銘否認說，修憲公民複決需要達到900多萬票的高門檻，勢必必須和大選綁在一起，「這只是國民黨要抵制修憲的託辭而已」。