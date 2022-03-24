快訊／「朱立倫大將」凌濤請辭　宣布參選桃園議員

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫手下大將、文傳會主委凌濤今（24）日宣布參選桃園區市議員選舉，同時向朱立倫請辭文傳會主委，展現深耕桃園的決心。

凌濤透過臉書指出，桃園市是六都人口移入熱區之一，定居、就業、成婚、生子絡繹不絕，成就平均年齡約38歲的最年輕直轄市；自己是32歲的年輕爸爸，和其他年輕夫妻一樣，種子落地是為了深耕。「桃園發展快速且海納百川，值得所有人來奉獻一生打拚，我有義務向年輕的城市扛起責任。」

談起桃園與自身的連結，凌濤表示，岳家親戚早年已移居桃園，自己就是「桃園女婿」，母親家族三代人皆定居桃園，經營小型餐飲業；父親與岳父都是中原大學校友；而啟蒙城市願景治理的老闆、前桃園縣長朱立倫，更奉獻青春建設桃園的一磚一瓦。

凌濤表示，自己是桃園的新家庭，看著四歲女兒一天天長大，常常在想要給她什麼樣的家？桃園區也有許多像我一樣的年輕爸媽，盡力為孩子打造溫暖的避風港，「我的目標就是要讓桃園區成為宜居的好地方，讓桃園的孩子能夠一起快樂成長。」

凌濤有政大學士、交大經營管理碩士、美國康乃爾大學碩士學位，及擔任發言人經歷，在國民黨期間聚焦民生物價、低薪失業問題為青世代發聲，關於桃園議題，包含倉儲大火、新冠本土疫情嚴峻，為市民監督桃園市府及市長鄭文燦施政不遺餘力。

他表示，關心桃園不曾間斷過，同時代表年輕世代，能夠感同身受新鮮人、新手爸媽生活上的甘苦，自己出身公共政策專業背景，定能為年輕世代發聲、耕耘先進議題。

「今天的桃園是國門，也是最有未來性城市。」凌濤強調，桃園更是屬於年輕人的希望之地，因此舉凡就業的招商引資、勞工權益，再到宜居城市所需的共融公園、育兒政策，年輕夫妻重視的點滴、長者掛心的大小事，「都是凌濤的事，讓我跟你一起加倍努力，扛起桃園的未來。」