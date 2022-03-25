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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨黨立委穿高中制服挺18歲公民權　「3缺1」獨缺國民黨

▲▼立法院 跨黨派立委18歲公民權就是現在 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委在開會前參加「十八歲公民權就是現在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會今天將處理18歲公民權修憲案，國民黨團動向成為關鍵。跨黨派立委王婉諭、邱顯智、洪申翰、邱臣遠等人會前舉行記者會呼籲，國民黨立委應進入議場投票，朝野共同力挺18歲公民權，「國家要進步，就要還權於青年」。邱顯智特別穿上母校嘉義高中制服，並隔空向同為嘉中學長的國民黨團總召曾銘宗喊話，盼共同支持。

時代力量立委王婉諭、邱顯智、民進黨立委洪申翰、羅美玲、鍾佳濱、台灣民眾黨立委邱臣遠、賴香伶今天上午舉行「十八歲公民權就是現在」記者會，王婉諭、邱顯智和賴香伶特別穿上高中母校制服，表達對18歲公民權的支持。

王婉諭表示，今天是表決18歲公民權的日子，在2005年上次修憲之後，台灣社會不斷變化，《憲法》內容早已不敷使用，需要與時俱進，18歲公民權攸關世代正義，且現在公民權仍然停留在20歲的國家是少之又少，盼朝野各黨共同支持，讓18歲公民權修憲案順利通過表決，送交公民複決。

洪申翰說，今天確實是一個歷史時刻，昨晚很多青年朋友說，現在是離18歲公民權最接近的一刻，考驗著「我們到底相不相信讓年輕人有重要的參政權利，為台灣帶來更美好的願景？」他直言，反對方意見言不成理，說白了就是不相信年輕人；羅美玲直言，很遺憾國民黨立委拒絕出席今天的記者會，但仍呼籲其進到議場投票。

邱臣遠表示，今天是一個歷史時刻，還權於青年是民眾黨一直倡議的議題，現在在亞洲只剩台灣尚未將公民權下修至18歲，盼在青年節前夕給青年世代最好的禮物，「國家要進步，就要還權於青年」。

根據《憲法增修條文》規定的修憲期程，修憲須經立委4分之1提議、4分之3出席，以及出席立委4分之3決議，才能提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

▲▼立法院 跨黨派立委18歲公民權就是現在 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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