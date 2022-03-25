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「閨蜜結婚不收禮金」連飯店錢都幫她出　拮据妹：感動到慚愧

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲閨蜜5月要辦婚禮。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友苦惱表示，住高雄的閨蜜快要結婚了，對方不僅謝絕所有禮金，也因為知道她很拮据，主動幫訂飯店跟高鐵票，讓她感動到有些慚愧，「這次結婚，總覺得她在我身上花好多錢，我該用什麼方式表達自己的心意呢？」

女網友在Dcard娓娓道來，她和閨蜜是大一認識的，畢業後兩人各自回家鄉發展，但幾乎每天都會用Line聊天，「她今年五月要結婚了，我真的很替她高興，她也是我們幾個大學最好的朋友裡第一個結婚的。」

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原po笑說，閨蜜性格很好，同住4年從沒發過脾氣，而且對她非常大方，像是經常自己買食材，煮東西給大家吃；水電費帳單也先繳掉，然後只跟大家收整數，「我沒有車，有時候要跨校去上課、實習或去哪裡，她有空的話會載我，我想付油錢她也說不用。」

由於他們這群朋友全都在台北，上周閨蜜特地北上請大家吃飯，並親自發喜餅跟喜帖，「我們5個女生，加3個男生，總共10人（閨蜜夫妻）的飯錢她全出了；另外，我上網查喜餅錢，一盒要1380元。」

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

▲貼心的閨蜜幫她訂飯店。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不僅如此，準新娘還強調，婚禮那天人來就好，不用包禮金，「我跟爸媽說好了，爸媽的客人爸媽出，我請的客人我自己出，女方這裡不會安排收禮金的人，而且邀的人也不多，希望大家打扮漂亮來參加婚禮就好。」

更讓她感動的是，閨蜜一直都知道，因為家裡的關係，她經濟狀況很拮据，賺的錢都要上繳，幾乎無法存錢，所以私下問她要不要前一天下高雄，除了幫她訂宴客那間飯店的房間，還一併訂了高鐵票，「依照她的個性，一定不會收我的錢。」

看到閨蜜這樣不求回報的付出，她鼻酸直呼，「說老實話，最好的朋友要結婚了，就算再拮据，我也會先跟我媽借，反正平常薪水也都給她，但閨蜜不希望我因為她結婚而負擔很大，什麼都幫我付又不用包禮金，我真的感動到很慚愧。」

▲▼營養師傳授喜宴「吃不胖攻略」 。（圖／Unsplash）

▲閨蜜表示，婚禮不收禮金。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

原po表示，不知道閨蜜缺什麼，而且對方本意是不想讓她花錢，感覺買禮物有點本末倒置，於是想了三個送禮方案，希望網友們能給點意見，「1.送小家電，但她說過暫時沒有買房打算，如果是租屋，送家電會不會很奇怪。2.生寶寶時送寶寶禮物，但這不知道是什麼時候的事了。3.送一對黃金小耳環，上次問了大概2000左右，我也算負擔得起，但擔心不能表達我的心意。」

對此，網友們紛紛回應，「3金飾很好，可以表達心意」、「我覺得3很可以，她一定會很開心」、「她真的很喜歡妳這個朋友，羨慕你們的友情，金飾不錯，可以當收藏，她看到就會想到妳，還有送年輕款式的，她應該會很開心」、「黃金耳環可以加個手鍊，她最希望的就是你們去婚禮祝福她」、「看了好感動」。

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