感情好到想玩3人行！閨蜜曬美照「徵共享老公」　高喊：想嫁同1人

▲馬來西亞一對閨蜜感情好到想嫁同一人。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

不少閨蜜因為感情深厚，總是喜歡與好朋友互相分享自己的東西，不過馬來西亞卻有一對情同姐妹的好閨蜜，因為希望嫁給同一個老公，於是在尋偶的臉書社團「Viral Sensasi Malaysia」發文，想要找一個可以同時接受2人的老公，引發網友熱議。

綜合當地媒體報導，31歲的自由業單親媽媽諾法蒂瑪（Nor Fatimah Azahra）和27歲單身洗衣店老闆法婷（Fatin Akma）18日在網上公開徵婚，希望可以找到願意同時迎娶2人的老公。她們在帖文中寫道，「在2022年，如果能夠找到同時迎娶我們的丈夫就太好了，因為我們是好閨蜜，我們並不介意一夫多妻。」

她們也在帖文中補充，若男性們無法接受她們倆「共享老公」的要求也不是什麼大問題，因為她們只是想碰碰運氣。

帖文曝光後，立刻在網上掀起網友熱議，並獲得逾千次分享和按讚。網友們驚訝表示，「感情好到令人看不懂」、「天啊買一送一」，但也有網友批評道，「你們長得很漂亮但沒有尊嚴，希望你們找到可以引導你們的好男人」、「你們已破壞穆斯林女子的形象，請注意你的舉止」。