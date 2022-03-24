中國滲透竊取台灣科技秘密　湯蕙禎：關鍵技術人員應納管

▲民進黨立委湯蕙禎認為，台灣科技業相關人員應納管，避免遭到中國政府滲透竊取科技秘密。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

由於台灣高科技（晶圓）嶄露頭角，所生產晶圓也開始供應給軍事雷達、通訊器、軍用車輛等；而中國政府也透過管道意圖竊取科技秘密。對此，民進黨立委湯蕙禎24日質詢時表示，國家重點領域研究學院、學術技術主管等掌握我國關鍵技術人員，以及具備決策、關鍵執行地位或負責資訊系統的重要營運人員等，都應納入列管。

湯蕙禎上午在內政委員會質詢時提到，近年來我國退役將軍、退休公務員發表「投降言論」早已屢見不鮮，甚至有退休高階將領在公開場合及媒體上表示「國軍戰力零」、 「三軍將士推翻政府」、 「兩岸同屬一中」等言論。

湯蕙禎表示，忠誠是軍人最重要的操守，仍領取退休金的退役將領，也要有國家忠誠度，一面領取台灣的終身俸，卻又發表傷害台灣的言論，針對這些退休將配合中共之言論國防部、陸委會及退輔會等相關單位應擬定規範約束退將赴中國言行。

此外，湯蕙禎也指出，台灣近年在高科技領域（晶圓）中嶄露頭角，其所生產晶圓除了供應一般電子設備，同時也開始供應給軍事雷達、通訊器、軍用車輛、直昇機等；因此，中國政府也透過各種管道方式頻頻滲透竊取科技業營業秘密、更大舉挖角台灣人才，嚴重影響台灣科技發展與國防安全。

湯蕙禎表示，台灣政府應考量到我國重點發展技術、軍事、半導體科技與國防安全有高度關係，盡速提升與加強我國商業機密、科技技術的保密政策。

她認為，其工作重點應著重於國家重點領域研究學院、學術技術主管等掌握我國關鍵技術人員；而為避免科技技術、重要商業機密外流及對國家關鍵基礎設施具備決策、關鍵執行地位或負責資訊系統的重要營運人員，也都應納入列管。

湯蕙禎呼籲，台灣應全面防止中國滲透，以避免影響我國重要基礎設施運作，破壞社會安寧，造成民眾恐慌。