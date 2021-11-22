湯蕙禎揪鄭文燦宣講公投案　詳述「四個不同意」重要性

▲面對1218四項公投，民進黨立委湯蕙禎揭開龍潭序幕，邀請立委鄭運鵬、前議員張肇良等擔任助講員，說明四個公投案。（圖／湯蕙禎辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨立委湯蕙禎揭開龍潭序幕，邀請立委鄭運鵬、前議員張肇良等擔任助講員，說明四個公投案，並詳細論述公投四個不同意的重要性。接著，再由經濟部政務次長曾文生、桃園市長鄭文燦接力開講，全力訴求「四個不同意，台灣更有力」。

湯蕙禎表示，本次公投，第一案「重啟核四」的部分，提案者說因為缺電，所以核四要繼續，但是仔細瞭解知道核四蓋蓋停停20多年，而且還在地震帶上，除了建照過期之外，其設計根本早已過時老舊，如果完整說清楚，大家就知道要投「不同意」。

其次，有關公投綁大選一案，湯蕙禎指出，提案者也沒說明上次九合一選舉的情況，當時選舉跟公投綁在一起，加起來十幾張票，弄得大家都分不清也霧煞煞 ，公投是我們爭取很久、落實民主的機制，但若繼續綁在一起執行，很可能衝突，上次台北市長選舉、落敗方就提出告訴 ，萬一繼續綁在一起，萬一選票差不多，絕對會衝突。

在三接案部分，鄭文燦則表示，經濟部中油努力的把天然氣第三接收站使用土地面積從232公頃縮減剩下23公頃，現在又進一步往外海推455公尺，讓整個海岸海域更不影響到藻礁。他認為，這一題是能源轉型的關鍵，佔了全台灣發電6%，如果沒有這6%，北部供電會吃緊，到時候有跳電的風險，所以要兼顧環保兼顧用電。

他強調，民進黨執政的政府用了最大的力量，跟桃園市政府保護藻礁，也確保供電穩定，提出了離岸接收方案，藍營現在反而要求以保護藻礁為名，要把三接取消，三接取消大潭電廠就沒有天然氣，我們不同意，請請大家投下不同意票。

在美豬進口一事，湯蕙禎指出，國際貿易是互惠的，有來有往的，今年美豬要進口台灣，第一關要通過國際標準合乎安全劑量才能進口，目前本國自產豬肉佔市場89%，進口豬肉有12個國家，美豬仍佔少量，且均未驗出有萊劑，民眾有選擇食不食用的自由，何況含有萊劑的美牛從馬政府時代就已經進口，且食用九年多了，立委湯蕙禎在此呼籲不要用雙重標準看待問題，所以本案也要投下「不同意」票。