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桃園龍潭公投說明會新住民送花感謝湯蕙禎　力挺「四個不同意」

▲桃園龍潭公投說明會

▲桃園龍潭公投說明會新住民送花感謝湯蕙禎，力挺「四個不同意」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

距年底四大公投投票日逼近，民進黨在桃園市龍潭區首場公投說明會，21日於生生圓大飯店舉行，近千民眾陸續到場，擠滿會場，展現龍潭人的民進黨不分區立委湯蕙禎，長年來服務基層受到肯定。湯蕙禎說，公投說明會是公民課程，期許更多民眾了解國家未來發展與規劃，1218投下「四個不同意」守護台灣、讓台灣更有力！▲桃園龍潭公投說明會

▲民進黨在桃園龍潭舉辦首場公投說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，湯蕙禎於2020擔任不分區立委以來，秉持服務於民、勇於承擔的理念，用心服務，一年多來，僅受理桃園、新北、北市等各地的新住民家庭，請託服務案件即多達500多件。因此，有3對新住民夫婦透過「臺灣外籍婚戀家庭輔導協會」在湯蕙禎委員的協助下，通過結婚面談，如今家庭安定，非常感謝湯立委，也在今天和家人出席公投說明會並致贈鮮花和感謝函，給市長鄭文燦和湯蕙禎立委，表示相信民政黨政府，全力支持公投「四個不同意」守護台灣。▲桃園龍潭公投說明會

▲▼近千民眾陸續到場，擠滿會場。（圖／記者楊淑媛攝）
▲桃園龍潭公投說明會

市長鄭文燦指出，經濟部中油努力的把天然氣第三接收站使用土地面積從232公頃縮減剩下23公頃，現在又進一步往外海推455公尺，讓整個海岸海域更不影響到藻礁。這是能源轉型的關鍵，佔了全台灣發電6%，如果沒有這6%，北部供電會吃緊，到時候有跳電的風險，所以要兼顧環保兼顧用電，民進黨政府用最大的力量，跟桃園市政府保護藻礁，也確保供電穩定，提出了離岸接收方案，藍營現在反而要求以保護藻礁為名，要把三接取消，三接取消大潭電廠就沒有天然氣，我們不同意，籲請大家投下不同意票。▲桃園龍潭公投說明會

湯蕙禎於公投說明會中，分別針對此次公投四案「重啟核四」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」為何要投下不同意票，提出說明，籲請民眾聽清楚後，能夠為台灣的未來做明智的抉擇。包括龍潭人的經濟部政務次長曾文生、立委鄭運鵬、前立私黃適卓、鄭寶清和前議員張肇良等人士均到場助講，說明會由市議員楊家俍主持。

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