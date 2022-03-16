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企業響應立委湯蕙禎號召　捐贈40萬片醫療口罩給烏克蘭

▲企業響應立委湯蕙禎號召，捐贈40萬片醫療口罩至烏克蘭。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲企業響應立委湯蕙禎號召，捐贈40萬片醫療口罩至烏克蘭。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助烏克蘭難民，日前台灣外交部已經發起相關援助活動，第二波生活物資的募集活動已在灣民間發酵，專營半導體精密製程空氣汙染防治的化學濾網製造商鈺祥企業，響應民進黨籍不分區立委湯蕙禎號召，16日捐贈40萬片醫療口罩，共計160箱，將由外交部統一寄送至烏克蘭，傳遞台灣人無國界的善意及友好。▲企業響應立委湯蕙禎號召，捐贈40萬片醫療口罩至烏克蘭。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

曾擔任桃園市政府民政局長的湯蕙禎表示，東歐各國動員收容及接濟難民，但鄰近國家旅館及民眾提供的住所已日漸額滿，糧食物資醫藥用品及生活用品也在大量難民的使用下快速耗盡，俄烏戰爭造成的交通中斷，也提高外界物資的援助困難度。在零下氣溫中流離失所還未獲得收容的烏克蘭人，僅有隨身物品，缺乏飲水糧食醫藥及生活用品，又逢疫情期間，亟須外界馳援。

因此，籲請國人用行動表達對於烏克蘭民眾堅守家園、堅持自由民主的敬意同時，也希望能再次喚起台灣民眾的熱血，一起籌募所需民生用品幫助烏克蘭難民度過難關。據指出，為協助烏克蘭難民，日前台灣外交部已經發起相關援助活動，並透過財團法人賑災基金會開立的烏克蘭捐款專戶經由台灣民眾熱心響應下已破6億元。

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