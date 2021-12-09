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立院內政委員會考察桃園多元文化建設　盼北橫國家風景區早日成立

▲立院內政委員會考察北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲立院內政委員會考察桃園多元文化建設暨北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立法院內政委員9日考察桃園地區多元文化建設暨北橫國家風景區推動情形，由民進黨不分區立委湯蕙禎帶隊，一行人考察捍衛鄉土歷史特色的「乙未保台紀念公園」、「大豹群故事館」、「大溪老茶廠」與復興區旅遊亮點羅浮溫泉，期許中央地方未來跨部會合作，促成北橫國家風景區早日成立。▲立院內政委員會考察北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

立委湯蕙禎表示，客委會與桃園市政府通力合作讓「乙未保台紀念公園」的完工，以紀念乙未戰爭時，客家族群團結抵抗外敵，義勇的硬頸精神；而大豹群故事館的成立，則是紀念大豹社事件時，原住民族人面對不公義之事不畏強權起身反抗的歷史故事。這些多元文化的血淚歷史，都是桃園所珍視的重要寶藏。▲立院內政委員會考察北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

湯蕙禎委員說到，除了這些多元文化的建設，桃園的觀光還差一塊重要的拼圖，就是北橫國家風景區的推動。北橫除了有豐富的風光山水、部落文化，這次考察的羅浮溫泉更是一大旅遊亮點。上北橫之前更可以來到近期由客委會與公共電視合作推動的爆紅歷史戲劇《茶金》的拍攝景點大溪老茶廠，體驗一趟茶文化之旅。如果未來北橫國家風景區能順利成立，並且有效串連這些旅遊景點，相信將能夠有更多的資源讓桃園多元文化的觀光特色被推動。▲立院內政委員會考察北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

湯蕙禎委員表示，這次的考察是跨部會通力促成北橫國家風景區的序曲，讓桃園市府相關單位與原民會、交通部觀光局，做一個實地的交流與溝通，期能共同把北橫打造成國際級的觀光旅遊勝地，讓桃園的多元文化之美，未來能夠更受到國內外觀光客的青睞。▲立院內政委員會考察北橫國家風景區推動。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

針對立院內政委員到桃園考察元文化建設暨北橫國家風景區推動情形，桃園立委魯明哲亦出席，由於湯惠禎曾任桃園市政府民政局長，陪同的市府原民局局長林日龍、觀旅局局長楊勝評看見昔日同仁到桃園考察，全程熱情導覽陪同。

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