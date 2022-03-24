南投縣響應世界結核病日　原鄉地區擴大免費潛伏結核感染篩檢

▲響應世界結核病日，南投縣政府辦理擴大免費潛伏結核感染篩檢（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是「世界結核病日」，有鑑於南投縣原鄉結核病發生率高，縣府衛生局辦理免費潛伏結核感染篩檢，呼籲民眾踴躍篩檢、共同防治結核病，也邀請民眾分享世界結核病日訊息，即日起至3月31日，還可參與衛福部疾管署設計的世界結核病日主題之IG限時動態濾鏡及FB特效框相關抽獎活動。

衛生局指出，結核病為全球性的慢性傳染病，主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染：患者常在吐痰、咳嗽、講話、唱歌或大笑時，產生帶有結核桿菌的飛沫，如不小心吸入即可能感染，不過尚未發病前不會傳染給旁人，稱為潛伏結核感染（Latent tuberculosis infection，LTBI）；結核菌可長期潛存在宿主體內，伺機發病，一般人受感染後一生中有5%至10%機會發病，如能適時給予抗結核藥物，可有效減少發病機會。

衛生局長陳南松表示，因結核菌無所不在，人人都可能是接觸者，今年規劃於信義鄉望美村、愛國村及仁愛鄉都達村、得鹿谷村、南豐村等地，辦理全村擴大免費潛伏結核感染診斷治療：5歲以上民眾即可接受胸部X光篩檢及丙型干擾素釋放試驗（IGRA），透過抽血檢查得知是否有潛伏結核感染，只要在潛伏期接受治療，體內潛藏的結核菌即可被消滅，保護力高達97%。

除原鄉地區，南投縣各鄉鎮市衛生所也於社區辦理免費胸部X光巡迴車篩檢，篩檢對象為40至54歲民眾每2年1次、55歲以上民眾每年1次、原鄉民眾每年1次，篩檢日期可由衛生局網站查詢（https://reurl.cc/e6Yyrb）；民眾也可利用「結核病自我檢測七分篩檢法」作自我檢測︰咳嗽兩週（2分），有痰（2分），胸痛（1分），沒有食慾（1分），體重減輕（1分），如果上述症狀達5分以上，建議儘快至醫療院所就醫檢查並驗痰，以確認是否感染結核病。