徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

▲徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被公布姓名，藍營黨主席朱立倫：確實不妥。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會主委李貴敏在接受媒體訪問時竟脫口而出，指檢舉傅崑萁的是台北市議員徐巧芯，讓外界看傻眼。黨主席朱立倫今天（24日）表示，考紀會說出檢舉人姓名的確不妥，希望考紀會徹查到底、勿枉勿縱，但也要保護所有檢舉人權益。

朱立倫今天參加東海大學茂榜廳舉辦的拒絕空污論壇，會前接受媒體聯訪表示，徐巧芯是一名很有正義感的議員，大家都欣賞她；李貴敏是一個專業、有法律素養的大律師，對考紀會的認真給予嘉許，但過程中說出檢舉人姓名，的確不妥。

▲朱立倫今天南下台中參加反空汙論壇。（圖／記者游瓊華攝）



國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會21日再度開會邀被檢舉人說明，考紀會主委李貴敏會後受訪說明進度時，竟然自爆傅崐萁是徐巧芯檢舉的。黨內同志包括前立委顏寬恒、國民黨副秘書長羅智強不滿，紛紛在臉書上聲援徐巧芯，顏寬恒也稱徐巧芯為吹哨者，為其抱屈。

國民黨智庫執行長柯志恩也指出，考紀會處理方式引發爭議，在行政流程上要說明清楚，否則未來可能會造成寒蟬效應，不願站出來舉發。