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徐巧芯被洩名「憂被針對」　朱立倫認不妥、趙少康要黨中央道歉　

▲北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

▲北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨考紀會查中常委選舉賄選、換票案，祭出黨員具名檢舉手段，然而卻對外曝光北市議員徐巧芯檢舉中常委傅崐萁，讓徐坦言感到意外，也擔心被針對。對此，國民黨主席朱立倫今（24日）表示，過程中把檢舉人名字說出來的確不妥。而對考紀會此舉已表達不滿的趙少康，今直指黨中央不對，認為應鄭重且公開地向徐巧芯道歉。

國民黨考紀會21日二度審理中常委選舉賄選、換票案，會後李貴敏對外指傅崐萁因事證不足，不予處理，卻脫口檢舉傅的人是徐巧芯。李貴敏此舉讓不少黨員替徐巧芯抱不平，更有人憂心會造成黨內寒蟬效應。

朱立倫24日上午到東海大學出席「拒絕空汙台灣：台灣能源政策總檢討」活動，會前連訪時被問到上述事件，朱表示，徐巧芯是很有正義感的議員，而李貴敏是非常專業且有法律素養的大律師，考紀會這次認真處理值得嘉許，但過程中把檢舉人名字說出來，的確不妥，希望考紀會繼續徹查到底，同時要保護所有檢舉人的權益。

而趙少康今陪同國民黨前青年團長田方輪到北市黨部登記參選議員時，再次批評，國民黨鼓勵大家檢舉，又說不具名不受理，然而具名卻又公布人家名字，按照國民黨規定，是不可以公布檢舉人姓名；這非徐巧芯勇不勇敢的問題，而是本來就規定不該透露檢舉人姓名，黨中央該鄭重公開向徐巧芯道歉，否則以後其他人可能不敢檢舉。

趙少康提及，過去他在環保署的時候接到很多污染檢舉，他是把檢舉人名字封起來，改用自己名字去檢舉，否則經常汙染沒有被抓到，檢舉人先被報復。趙強調，是要像他這樣保護檢舉人，怎麼可以輕易就洩露，怎麼樣都是不對的事情。

此前，趙少康22日已批評考紀會，這算搞什麼？考紀會規定不具名就不受理，但具名又洩露人家名字，讓徐巧芯很難為，這真的不好、不應該這樣。

對於為何曝光徐巧芯名字？李貴敏22日晚間接受《聯合報》時表示，考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯用具名方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應。李還指，若大家都不知道檢舉和被檢舉人是誰，對於被檢舉人和審查過程都不公平，因為到法院給證據，也要提出是誰的東西。

至於是否憂釀黨內寒蟬效應？李貴敏則說不擔心，國民黨內像徐巧芯這樣有膽識的人應該不少，但她仍佩服徐這樣的女漢子有Guts，非用黑函，而是用自己的信箱檢舉。

徐巧芯：確實感到意外也擔心被針對

面對自己名字被李貴敏公布，徐巧芯23日晚間在臉書簡述過程。徐巧芯說，由於黨內選舉是否涉及請客吃飯、送禮、賄選的事件頻傳，自己看到新聞，黨中央提到有檢舉的信箱，又有人提供資料，她就把自己知道的事情以E-mail寄到指定信箱。而因為「中國國民黨違反黨紀處分規程」當中有載明匿名檢舉者不予處理，我擔心用匿名的方式提供會不受理，所以選擇具名檢舉。

「雖然本來就是具名，我心臟又比較大顆，被公佈也不會怎樣，但確實也感到意外。」徐巧芯表示，實際上在整個調查過程當中，她都沒對外提過檢舉的內容，本來只是盡黨員的義務提供資訊，低調的理由則是不希望破壞黨內團結，或讓有心人指控為內鬥，同時也表達尊重考紀會的職權的態度。

徐巧芯說，實際上，根據黨的章程規定，即便具名者也明定保密義務，所以即便具名，她也不覺得會被公開出來。「謝謝考紀會李主委稱讚我勇敢，但我必須說不是每一個檢舉者都是勇敢的，我們的黨章之所以要訂定保護檢舉者的條文，就是為了讓會害怕的人也可以安心表達意見。」

徐巧芯也坦言，說不會擔心未來被針對是騙人的，但也只能盡力做好的事，請大家做她的後盾。

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