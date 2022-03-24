民進黨台東縣黨部加碼　鼓勵台東青年參加｢全國高中職國際知識競賽」

▲民進黨台東縣黨部，加碼鼓勵台東青年參加｢全國高中職國際知識競賽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪推出「櫂豪出任務」影片好評如潮，其中介紹許多台東店家及風土民情等，也因為觀賞影片慕名而來，而不僅台東鄉親以及網路社群的粉絲，民進黨中央黨部也看到「櫂豪出任務」的好評，特別邀請劉櫂豪立委錄製「番外篇」，協助推廣中央黨部舉辦的「2022全國高中職國際知識競賽」。

劉櫂豪從2021年8月開始推出「櫂豪出任務」第1集，拍攝學習製作陶土的療癒過程，同時介紹台東創業青年，並陸續推出各種介紹台東小吃、店家、風景或是賞鳥、攀樹等活動，介紹台東的人物及故事，「櫂豪出任務」也即將推出第25集。民進黨中央黨部國際部看到劉櫂豪立委「櫂豪出任務」影片好評如潮，特別邀請劉櫂豪拍攝「番外篇」，錄製一段影片協助推廣國際部舉辦的「2022全國高中職國際知識競賽」。劉櫂豪表示，國際常識問答非常有趣，鼓勵青年踴躍參與，也強調青年應多參與公共事務，了解國際議題，提升思辨能力，盼能提升整體的公民素質，為民主發展扎根。

此次國際部與青年部盼望青年參與政治外，能具有國際視野，關注國際議題，特舉辦全國高中職國際知識競賽，第1名至第4名獎金分別2萬～5千元，台東黨部特別鼓勵台東高中職學生報名參加，加碼獎金及車馬費，初賽補助台東到花蓮火車票，決賽補助台東到台北火車票，並鼓勵獎金每組2千元，進入4名再分別加碼1萬、8千、6千、5千元，劉櫂豪表示，希望青年學子能夠勇於參加競賽，並且多了解關注國際事務，提昇國際視野。