2022賞桐一期一會　花現鹿野活動3月26日起跑

▲2022賞桐一期一會於3月26日起跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣是全國油桐最早開花的地方，位於台東縣鹿野鄉的油桐花已陸續長芽吐花苞，油桐花已於3月下旬陸續盛開，台東縣政府及鹿野鄉公所為了迎接今年度的客家桐花祭活動，特地規劃「2022賞桐一期一會－花現鹿野鹿客Green Go」系列活動，日期為3月26日至4月17日，包括有賞桐品茶趣、三代同堂野餐趣、桐花市集，以及鹿客Green Go單車賞桐小旅行等活動。

台東縣內桐花以縱谷的客家鄉鎮為主，其中在鹿野鄉最為密集，油桐樹分佈在瑞源花布燈籠文化館、永安村武陵綠色隧道及龍田桐花大道，近年來有最新的鹿野舊鐵橋桐花步道，全長約2.5公里，成為最佳賞桐步道。目前鹿野地區的油桐花已陸續長芽吐花苞，今年度的台東縣政府特地規劃了賞桐一期一會的活動，會場就以鹿野「武陵綠色隧道」為主場地，歡迎民眾前來賞花。

今年度活動名稱為「2022賞桐一期一會－花現鹿野鹿客Green Go」，活動日期為3月26日至4月17日，並且於4月2日下午2點於武陵綠色隧道舉辦今年桐花祭開幕活動，開幕當天大會舉辦三代同堂野餐趣活動及客家表演活動，同時也安排了超過60個攤位的2626桐花市集，提供所有來賓享用台東在地美食及好康。

今年度客家桐花祭活動相當多元，其中單車賞桐花及花現鹿野野餐趣活動，提供免費報名參加，名額有限，請至鹿野鄉公所網站報名系統報名喔！所有活動洽詢永安社區吳小姐0919611644。