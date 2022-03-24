垃圾自主處理更透明　台東縣府邀媒體參訪焚化廠試俥

▲台東縣府24日邀請地方媒體入場拍攝採訪試俥中的內部作業情況。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣焚化廠2月起進行焚化廠系統同步運作測試(簡稱試俥)，為達到各界監督目標，並了解運作及解除民眾疑慮，台東縣府24日邀請地方媒體入場拍攝採訪試俥中的內部作業情況，並就各儀表版上的數據所代表意義逐一講解。

現場媒體詢問，近日花蓮出現垃圾危機，台東有可能代燒的問題，環保局回應表示，台東焚化廠環境影響評估即明確說明，垃圾來源為台東縣全區垃圾，所以焚化廠營運地區僅限台東地區，以目前環評規定將無法代燒外縣市垃圾，現階段目標為更新升級工程，以解決台東縣垃圾危機問題為主，在各項測試陸續完成後，焚化廠預計自7月份開始試營運。

饒慶鈴表示，縣府歡迎各界監督政府施政，一同吸取經驗監督把關以減少焚化廠啟用過程所產生的疑慮，也感謝所有關心焚化廠運作的每1位民眾，以及附近居民的體諒，焚化廠的重新啟用每一個階段都是關鍵。目前焚化廠內17系統皆已完成安裝完畢，在系統測試期，開放部分較安全區域給民意代表、里長及公眾媒體參訪及拍攝，透過媒體的報導，將焚化廠測試情況資訊傳達給民眾，讓縣民及社會大眾看到團隊的努力及設備的升級。



環保局說明，民眾透過媒體的各類傳播平台，都能看到焚化廠內部狀態，讓台東縣垃圾自主處理更為透明。有關PM2.5檢測問題，目前環保局在焚化廠附近國小架設連續自動測站，且焚化廠周圍也有設八個微型感測器，都可以做到即時的監測，日後國小測站數據都會連接環保署系統公開上網。



另外，針對外界廠內有足夠存放底渣空間的疑慮，環保局說明，每天試俥時都會有些許底渣的產生，台東廠自有存放空間，目前己發包，廠商會運至外縣市製作再生料粒用於外縣市工程中。